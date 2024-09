Consenti ai conduttori in onda di interagire con gli elementi del programma quasi in tempo reale utilizzando la pluripremiata app meteo per iPad Max Connect. Un'interfaccia specializzata e altamente intuitiva consente agli emittenti di controllare e visualizzare ciò che il pubblico vedrà direttamente dal palmo della mano. Ciò include l'accesso a qualsiasi dato o strumento nel sistema, l'interazione con oggetti di realtà aumentata e l'integrazione di storie inviate dagli spettatori dai social media direttamente dal tablet.