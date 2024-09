Inizialmente Vicom Infinity ha incontrato il team Watson per comprendere la roadmap. Quando l'offerta IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers è diventata disponibile, l'azienda ha importato il suo codice di processo naturale utilizzando Watson nel cloud. Utilizzando il cloud con la tecnologia di crittografia IBM, Vicom Infinity ha contribuito a garantire che altri sviluppatori non potessero accedere al suo codice e copiare il suo lavoro.

La soluzione Hyper Protect Virtual Servers porta la tecnologia IBM Z e IBM LinuxONE nel cloud e Vicom Infinity la utilizza per gestire tutte le comunicazioni in entrata e in uscita per la sua offerta di assistente vocale aziendale, il Vicom Infinity Voice Assistant (VIVA). L'azienda utilizza anche tre tecnologie Watson: IBM Watson Speech to Text, IBM watsonx Assistant e IBM Watson Text to Speech .



Kim spiega come funziona VIVA: “Quando una lingua arriva come voce, la traduciamo in un file di testo utilizzando Watson Speech to Text, quindi anche il file di testo viene convertito in qualcosa chiamato "intento", utilizzando il motore AI watsonx Assistant. Poi, quando le risposte verranno sviluppate utilizzando questo motore AI e il nostro software di linguaggio naturale nei server virtuali IBM [Cloud] Hyper Protect, verranno comunicate all'utente utilizzando Watson Text to Speech. Stiamo anche utilizzando la toolchain interna di IBM in modo da poter mantenere il codice sorgente al sicuro nello storage cloud di IBM."



Poiché la sicurezza è fondamentale per i clienti aziendali di Vicom Infinity, l'azienda archivia le conversazioni sulla soluzione Hyper Protect Virtual Servers. La tecnologia Watson fornisce un gateway API sicuro per le applicazioni di dati vocali aziendali del cliente.



Questo gateway, insieme a un server per l'esperienza cliente (CX) Privakey in esecuzione sulla piattaforma Hyper Protect Virtual Server, crea un ambiente sicuro e un'esperienza intuitiva per l'assistente vocale di Vicom Infinity per le aziende, a un costo competitivo. "Molte aziende e organizzazioni governative sono alla ricerca del tipo di soluzione che solo il mainframe IBM Z e LinuxONE può davvero promettere, soprattutto con le sue capacità di crittografia pervasiva e ora la nuova funzionalità Data Privacy Passports", afferma Santalucia.



Secondo uno studio condotto dal Ponemon Institute e sponsorizzato da IBM, il costo totale medio di una violazione dei dati è di 3,92 milioni di dollari. Queste violazioni possono causare perdite finanziarie devastanti e incidere sulla reputazione di un'organizzazione per anni. Con la soluzione di assistente vocale di Vicom Infinity sulla piattaforma Hyper Protect Virtual Servers, le aziende possono godere di un ambiente sicuro per le loro conversazioni e i loro dati vocali.



Pertanto, le aziende dei settori sensibili ai dati stanno iniziando a prenderne atto. "Stiamo iniziando a sentire persone che si rivolgono a noi da banche aziendali e aziende sanitarie che non si sarebbero mai rivolte a IBM per una tecnologia di tipo vocale in grado di comunicare con i loro server aziendali", afferma Santalucia.