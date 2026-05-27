Verizon rivoluziona le ispezioni immobiliari con insight basati su AI

Verizon utilizza IBM Maximo Visual Inspection per migliorare la manutenzione degli edifici e gli ambienti retail
Che il logo Verizon campeggi sulla Chevrolet numero 12 del Team Penske o sia presente a bordo campo nei principali eventi sportivi professionali del Paese, il brand rappresenta l’eccellenza costante. Questo impegno per la qualità si estende ai beni immobili dell'azienda, dove il mantenimento dell'integrità e dell'affidabilità delle infrastrutture è fondamentale.
Gli edifici in mattoni, spesso anonimi, che ospitano i dispositivi e l'hardware di rete aziendale critici dell'azienda, richiedono ispezioni meticolose e regolari, fondamentali per garantire efficienza operativa e un'ottima esperienza per dipendenti, clienti e ospiti. Tuttavia, la gestione e l’ispezione di questa rete ampia, diversificata e distribuita di uffici centrali, punti vendita e strutture operative ha rappresentato una notevole sfida.
Le ispezioni edilizie proattive e reattive, tradizionalmente condotte manualmente, richiedevano molto tempo e risorse. Il processo di identificazione e registrazione di anomalie o difetti nelle facciate degli edifici era complesso e poco coerente. Questo processo inefficiente si è rivelato costoso e problematico per i responsabili della manutenzione delle infrastrutture critiche. Riconoscendo la necessità di un sistema più preciso e snello, Verizon ha cercato soluzioni di automazione per gestire, ispezionare e mantenere meglio la sua vasta rete di sedi fisiche. L'azienda si è rivolta a IBM per ottenere supporto.
i processi di ispezione degli edifici
miglioramenti basati sulla tecnologia
il carico sulle risorse
I membri del team Global Real Estate (GRE) di Verizon hanno collaborato con IBM Client Engineering e IBM Technology Expert Labs nell'ambito di un progetto pilota in due parti per sviluppare una soluzione basata su AI che utilizza IBM Maximo Visual Inspection (MVI). La prima fase mirava ad automatizzare il processo di ispezione delle facciate degli edifici, utilizzando tecnologie avanzate di computer vision per individuare e registrare con precisione le anomalie sulle superfici esterne. Utilizzando l'app MVI, gli ispettori sono riusciti ad addestrare il modello di intelligenza artificiale (AI) della soluzione a rilevare potenziali difetti nelle facciate degli edifici. Questo processo automatizzato ha portato a un livello più elevato di uniformità e precisione nelle ispezioni e ha ridotto notevolmente i tempi e gli sforzi necessari rispetto ai controlli manuali.
La seconda parte si è concentrata sull'ambiente dei punti vendita. L’organizzazione GRE di Verizon ha utilizzato MVI per automatizzare la gestione dell’inventario e dell’installazione degli arredi nei punti vendita. Verizon GRE ha utilizzato MVI e la sua app mobile per identificare e catalogare le immagini degli arredi e delle strutture fisiche dei punti vendita, come le configurazioni degli iPad per i clienti, assicurandone l’installazione conforme alle specifiche di progetto. Il processo ha consentito di semplificare il controllo qualità e garantire un’esperienza del cliente uniforme negli ambienti retail di Verizon. I dati derivanti da questo processo sono stati quindi integrati con la IBM TRIRIGA Application Suite* già esistente di Verizon, un software di gestione immobiliare, per semplificare la registrazione e la pianificazione delle azioni. I dati raccolti vengono trasmessi a un server basato su cloud, da cui possono essere integrati con altri sistemi informativi.
In entrambi i casi, IBM TRIRIGA, un sistema integrato di gestione dei luoghi di lavoro (IWMS) nel settore dei beni immobili e della gestione delle strutture, ha consentito di ottimizzare le prestazioni del portfolio e il ciclo di vita degli asset. La sua architettura modulare e scalabile ha permesso all'organizzazione di ridurre i costi e migliorare l'efficienza operativa attraverso decisioni basate sui dati, stabilendo al contempo una solida base per la modernizzazione futura.
L'integrazione di IBM MVI nelle operazioni di Verizon ha sostituito i workflow manuali frammentati con un sistema semplificato e intelligente. Le funzionalità di implementazione all'edge della soluzione e la perfetta integrazione con l’ecosistema Maximo hanno supportato insight in tempo reale e processi decisionali più rapidi. Automatizzando le ispezioni, Verizon non solo ha migliorato precisione ed efficienza, ma ha anche gettato le basi per una gestione delle strutture scalabile e basata sui dati.
*Nota: IBM TRIRIGA si è evoluto in IBM Maximo Real Estate and Facilities; le sue funzionalità principali di IWMS fanno ora parte della più ampia Maximo Application Suite. Questa storia del cliente riflette l’utilizzo di IBM TRIRIGA da parte del cliente.
Il programma pilota MVI ha dimostrato una soluzione solida e scalabile, migliorando l’efficienza dei processi di ispezione di Verizon e semplificando la manutenzione e il miglioramento del portfolio immobiliare.
"La nostra collaborazione con IBM ci ha aiutato a trasformare i processi di ispezione degli edifici con miglioramenti basati sulla tecnologia in termini di precisione ed efficienza. La soluzione MVI basata su AI non solo ha alleggerito il carico sulle risorse, ma ha anche contribuito a ottimizzare le condizioni dei nostri punti vendita e uffici", ha dichiarato David Riccitelli, Senior Director of Global Real Estate Property Operations di Verizon.
Il processo di ispezione automatizzato ha ridotto in modo significativo il tempo e le risorse necessari per la manutenzione degli edifici, consentendo al team GRE di concentrarsi su attività più strategiche. L'integrazione con IBM TRIRIGA fornisce una gestione dei dati fluida e un processo di reporting più completo, migliorando ulteriormente l'efficienza operativa. Nel complesso, la soluzione basata su AI non solo ha migliorato le operazioni GRE di Verizon, ma ha anche dimostrato il potenziale trasformativo dell’AI nell’affrontare sfide aziendali complesse.
Verizon supporta e potenzia il modo in cui milioni di clienti vivono, lavorano e si divertono, rispondendo alle loro esigenze di mobilità, connettività di rete affidabile e sicurezza. Con sede a New York, Verizon serve paesi di tutto il mondo e quasi tutte le aziende Fortune 500. Il team di livello mondiale di Verizon non smette mai di innovare per raggiungere i clienti dove si trovano oggi e prepararli alle esigenze di domani.
Il dipartimento Verizon Global Real Estate è responsabile della gestione del portfolio immobiliare dell'azienda, incluse sedi amministrative e tecniche, punti vendita e data center.
© Copyright IBM Corporation. Maggio 2026.
IBM, il logo IBM, Maximo e TRIRIGA sono marchi di IBM Corp., registrati in diverse giurisdizioni del mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.