Verizon rivoluziona le ispezioni immobiliari con insight basati su AI

I membri del team Global Real Estate (GRE) di Verizon hanno collaborato con IBM Client Engineering e IBM Technology Expert Labs nell'ambito di un progetto pilota in due parti per sviluppare una soluzione basata su AI che utilizza IBM Maximo Visual Inspection (MVI). La prima fase mirava ad automatizzare il processo di ispezione delle facciate degli edifici, utilizzando tecnologie avanzate di computer vision per individuare e registrare con precisione le anomalie sulle superfici esterne. Utilizzando l'app MVI, gli ispettori sono riusciti ad addestrare il modello di intelligenza artificiale (AI) della soluzione a rilevare potenziali difetti nelle facciate degli edifici. Questo processo automatizzato ha portato a un livello più elevato di uniformità e precisione nelle ispezioni e ha ridotto notevolmente i tempi e gli sforzi necessari rispetto ai controlli manuali.

La seconda parte si è concentrata sull'ambiente dei punti vendita. L’organizzazione GRE di Verizon ha utilizzato MVI per automatizzare la gestione dell’inventario e dell’installazione degli arredi nei punti vendita. Verizon GRE ha utilizzato MVI e la sua app mobile per identificare e catalogare le immagini degli arredi e delle strutture fisiche dei punti vendita, come le configurazioni degli iPad per i clienti, assicurandone l’installazione conforme alle specifiche di progetto. Il processo ha consentito di semplificare il controllo qualità e garantire un’esperienza del cliente uniforme negli ambienti retail di Verizon. I dati derivanti da questo processo sono stati quindi integrati con la IBM TRIRIGA Application Suite* già esistente di Verizon, un software di gestione immobiliare, per semplificare la registrazione e la pianificazione delle azioni. I dati raccolti vengono trasmessi a un server basato su cloud, da cui possono essere integrati con altri sistemi informativi.

In entrambi i casi, IBM TRIRIGA, un sistema integrato di gestione dei luoghi di lavoro (IWMS) nel settore dei beni immobili e della gestione delle strutture, ha consentito di ottimizzare le prestazioni del portfolio e il ciclo di vita degli asset. La sua architettura modulare e scalabile ha permesso all'organizzazione di ridurre i costi e migliorare l'efficienza operativa attraverso decisioni basate sui dati, stabilendo al contempo una solida base per la modernizzazione futura.

L'integrazione di IBM MVI nelle operazioni di Verizon ha sostituito i workflow manuali frammentati con un sistema semplificato e intelligente. Le funzionalità di implementazione all'edge della soluzione e la perfetta integrazione con l’ecosistema Maximo hanno supportato insight in tempo reale e processi decisionali più rapidi. Automatizzando le ispezioni, Verizon non solo ha migliorato precisione ed efficienza, ma ha anche gettato le basi per una gestione delle strutture scalabile e basata sui dati.

*Nota: IBM TRIRIGA si è evoluto in IBM Maximo Real Estate and Facilities; le sue funzionalità principali di IWMS fanno ora parte della più ampia Maximo Application Suite. Questa storia del cliente riflette l’utilizzo di IBM TRIRIGA da parte del cliente.