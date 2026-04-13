Accelerare l'accesso universale all'energia sostenibile con analytics di sviluppo basate sull'AI

L'UNDP e IBM utilizzano l'AI e l'intelligence geospaziale per sostenere transizioni energetiche eque e inclusive
L'accesso a un'energia economica, affidabile e sostenibile rimane una delle sfide di sviluppo più persistenti del nostro tempo. Oggigiorno, secondo i dati del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) e dell'Università del Michigan, oltre un miliardo di persone vive ancora in condizioni di povertà energetica, senza accesso a servizi energetici affidabili, economici o adeguati. La mancanza di accesso a servizi energetici moderni limita quasi ogni aspetto dello sviluppo, tra cui l'erogazione dell'assistenza sanitaria, i risultati scolastici, la connettività digitale, la produttività industriale e la resilienza climatica. Per i governi e i partner dello sviluppo, la sfida non è solo la portata del divario di accesso, ma anche la complessità di decidere dove e come investire i limitati capitali pubblici e privati per ottenere il massimo impatto sullo sviluppo.
Le statistiche tradizionali sull'accesso all'elettricità sono spesso altamente aggregate a livello nazionale e insufficientemente collegate a considerazioni più ampie in materia di sviluppo, equità e clima. Mentre i paesi accelerano la transizione verso l'energia pulita, i responsabili politici hanno bisogno di strumenti che integrino i rischi climatici e socioeconomici e guidino decisioni di investimento più eque e in linea con gli obiettivi di sviluppo. Si afferma inoltre un crescente bisogno di modelli in grado di guidare il processo decisionale attraverso la proiezione dei risultati di sviluppo derivanti da potenziali scenari di politiche e investimenti nel campo dell'energia sostenibile.
Per contribuire ad affrontare questa sfida, l'UNDP ha cercato di rafforzare le proprie capacità analitiche e di supporto decisionale combinando dati geospaziali, AI e competenze in materia di sviluppo, e ha collaborato con IBM per sviluppare congiuntamente modelli analitici che supportino una pianificazione energetica basata su dati concreti su larga scala.
rappresentate nel Clean Energy Equity Index
paesi coperti dal modello di Electricity Access Forecasting
L'UNDP ha unito le forze con IBM per sviluppare strumenti analitici avanzati che supportino i paesi nell'accelerare i progressi verso l'SDG 7, uno dei 17 obiettivi globali delle Nazioni Unite, che mira a garantire l'accesso universale a servizi energetici economici, affidabili, moderni e sostenibili.
La partnership ha messo in campo le competenze di sviluppo a livello nazionale e la leadership politica dell'UNDP insieme alle capacità di IBM in fatto di AI, cloud computing e geospatial analytics. Questi modelli sono stati sviluppati attraverso il programma IBM® Impact Accelerator per rafforzare la disponibilità e l'usabilità di dati ad alta risoluzione per l'elaborazione di politiche e la pianificazione degli investimenti basate su dati concreti.
Il Clean Energy Equity Index (CEEI), sviluppato congiuntamente con la Stony Brook University, è un modello analitico geospaziale progettato per aiutare i governi e i partner di sviluppo a identificare dove gli investimenti nell'energia pulita possono produrre il massimo impatto in termini di equità e sviluppo. Il modello integra diverse dimensioni, tra cui il potenziale di energia pulita, le esigenze socioeconomiche, la disponibilità delle infrastrutture e i rischi legati al clima, in un indice spazialmente esplicito. Gli indicatori integrati di rischio climatico e i dati ambientali migliorano la capacità del modello di riflettere le vulnerabilità future. Una dashboard integrata consente agli utenti di personalizzare ciascun fattore e valutarne l'impatto, favorendo un processo decisionale informato in tutto il continente africano.
Il modello di previsione dell'accesso all'elettricità (Electricity Access Forecasting) è stato creato con IBM watsonx.ai, uno studio di sviluppo AI di livello aziendale, IBM Cloud e modelli di machine learning open source. Il modello produce proiezioni sull'accesso all'elettricità fino al 2030 con una risoluzione di 1 km, utilizzando dati geospaziali, demografici, infrastrutturali e sull'uso del suolo forniti da IBM Environmental Intelligence per aiutare a identificare le popolazioni a rischio di essere lasciate indietro con gli attuali percorsi di sviluppo. A differenza delle mappe storiche sull'accesso, il modello di previsione consente ai responsabili politici di anticipare le future lacune di accesso ed esplorare scenari alternativi. Contiene dati relativi al Sud del mondo, tra cui Africa, Asia-Pacifico, America Latina e Medio Oriente.
Insieme, questi strumenti pubblici sono progettati per andare oltre le statistiche descrittive verso un supporto decisionale lungimirante e spazialmente granulare, consentendo ai governi e ai partner di sviluppo di allineare gli investimenti energetici con l'equità, la resilienza climatica e le priorità di sviluppo nazionali.
Grazie alla collaborazione tra UNDP e IBM, l'UNDP ha rafforzato la propria capacità di sostenere i governi nell'espansione dell'accesso all'elettricità e nella promozione dell'equità nell'energia pulita. Il Clean Energy Equity Index pulita fornisce insight localizzati in 53 paesi africani, aiutando a identificare le aree prioritarie in cui la distribuzione dell'energia pulita può sostenere risultati di sviluppo inclusivo. Il modello di previsione dell'accesso all'elettricità è globale e copre 102 paesi in Africa, Asia-Pacifico, America Latina e Medio Oriente.
I team dell'UNDP e gli utenti esterni possono interagire con i modelli attraverso dashboard intuitive che consentono di applicare filtri, effettuare confronti ed esplorare diversi scenari. Questi strumenti aiutano i responsabili politici a identificare le popolazioni svantaggiate, a comprendere i compromessi e a elaborare politiche e strategie di investimento più eque. Lo sviluppo delle capacità è stato una componente fondamentale dell'iniziativa. Attraverso la formazione e l'uso applicato degli strumenti, i team dell'UNDP e i partner hanno consolidato la loro capacità di integrare considerazioni relative all'equità, al rischio climatico e all'accesso futuro nella pianificazione energetica e nell'elaborazione dei progetti. Questa maggiore capacità favorisce un dialogo politico più informato e consente all'UNDP di supportare in modo più efficace i governi e i partner finanziari nell'identificare e dare priorità agli investimenti energetici che massimizzano l'impatto sullo sviluppo a lungo termine e promuovono una transizione energetica giusta e inclusiva.
Mentre l'UNDP continua a sostenere i paesi nell'accelerare transizioni energetiche pulite e inclusive, l'analytics basata sull'AI e gli strumenti geospaziali stanno diventando essenziali per misurare i progressi, anticipare i rischi e aiutare i paesi a promuovere transizioni energetiche eque e sostenibili.
Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) opera in circa 170 paesi e territori per sradicare la povertà, ridurre le disuguaglianze e rafforzare la resilienza alle crisi e ai cambiamenti climatici. In qualità di agenzia delle Nazioni Unite per lo sviluppo, l'UNDP sostiene i paesi nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile rafforzando le istituzioni, favorendo un accesso più ampio all'energia sostenibile e ai finanziamenti e promuovendo uno sviluppo inclusivo, resiliente e sostenibile.
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.