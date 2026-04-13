Accelerare l'accesso universale all'energia sostenibile con analytics di sviluppo basate sull'AI

L'accesso a un'energia economica, affidabile e sostenibile rimane una delle sfide di sviluppo più persistenti del nostro tempo. Oggigiorno, secondo i dati del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) e dell'Università del Michigan, oltre un miliardo di persone vive ancora in condizioni di povertà energetica, senza accesso a servizi energetici affidabili, economici o adeguati. La mancanza di accesso a servizi energetici moderni limita quasi ogni aspetto dello sviluppo, tra cui l'erogazione dell'assistenza sanitaria, i risultati scolastici, la connettività digitale, la produttività industriale e la resilienza climatica. Per i governi e i partner dello sviluppo, la sfida non è solo la portata del divario di accesso, ma anche la complessità di decidere dove e come investire i limitati capitali pubblici e privati per ottenere il massimo impatto sullo sviluppo.

Le statistiche tradizionali sull'accesso all'elettricità sono spesso altamente aggregate a livello nazionale e insufficientemente collegate a considerazioni più ampie in materia di sviluppo, equità e clima. Mentre i paesi accelerano la transizione verso l'energia pulita, i responsabili politici hanno bisogno di strumenti che integrino i rischi climatici e socioeconomici e guidino decisioni di investimento più eque e in linea con gli obiettivi di sviluppo. Si afferma inoltre un crescente bisogno di modelli in grado di guidare il processo decisionale attraverso la proiezione dei risultati di sviluppo derivanti da potenziali scenari di politiche e investimenti nel campo dell'energia sostenibile.

Per contribuire ad affrontare questa sfida, l'UNDP ha cercato di rafforzare le proprie capacità analitiche e di supporto decisionale combinando dati geospaziali, AI e competenze in materia di sviluppo, e ha collaborato con IBM per sviluppare congiuntamente modelli analitici che supportino una pianificazione energetica basata su dati concreti su larga scala.