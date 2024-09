La capacità di intervenire prontamente per controllare la diffusione del virus sulla base degli esiti positivi è stata fondamentale per interrompere la catena di trasmissione. Infatti, più lungo è il tempo necessario per elaborare i risultati, maggiore è il potenziale di trasmissione del virus. IBM ha fornito una piattaforma Salesforce che ha permesso alla UK Health Security Agency (UKHSA) di implementare rapidamente soluzioni quali l'International Arrivals Service, il Managed Quarantine Service (MQS) e un portale web per i provider di test privati. Inoltre, IBM® Consulting - Hybrid Cloud Services ha formato un team multidisciplinare congiunto, utilizzando la piattaforma MuleSoft Anypoint, per creare una piattaforma di integrazione software as a service (SaaS) denominata dall'UKHSA Real-Time Testing Service (RTTS) per elaborare tutti i risultati dei test COVID-19 per il tracciamento dei contatti futuri.

Ripensando al progetto, Simon Bolton, amministratore delegato di NHS Digital ed ex Chief Information Officer di NHS Test & Trace, vede nel aumento significativo della velocità di elaborazione dei risultati dei test il vantaggio più significativo del progetto. “Il fatto che siamo riusciti a ridurre il tempo di elaborazione dei risultati dei test da otto ore a pochi minuti è stato assolutamente essenziale per sopprimere la diffusione del virus,” afferma Bolton. “Oggi stiamo elaborando oltre un milione di test Covid al giorno, fino a 300 al secondo. È questa straordinaria produttività, resa possibile da una struttura resiliente, che è alla base di tutto ciò che abbiamo realizzato.”

Adam Wheelwright, attuale CIO di UKHSA, ha espresso una nota simile sull'importanza di un trasferimento dati rapido e affidabile. “L’importanza di migliorare la qualità e il flusso dei dati è stata una delle sfide più importanti della risposta al COVID. Progettare, costruire, implementare e poi far evolvere una soluzione di interscambio dati di livello produttivo e ad alto volume in qualsiasi organizzazione può essere una sfida, ma riuscire a farlo durante una pandemia (si spera) unica nel suo genere è davvero eccezionale e non sarebbe stato possibile senza un lavoro di squadra di livello mondiale e un'attenzione particolare sia alla consegna che ai risultati.”