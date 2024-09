Discutendo del proprio interesse per la tecnologia PaaS con un team IBM Watson and Cloud Adoption Leadership, UBank si è convinta che una soluzione di sviluppo IBM Cloud fosse la migliore per le sue esigenze. "La leadership nell'adozione del cloud è davvero una caratteristica di IBM che fa la differenza", afferma Hubbard. "Il team dispone di ingegneri esperti che si concentrano sui risultati aziendali e sono felici di lavorare anche in modo non tradizionale e non orientato alle vendite."

Per vedere all'opera i vantaggi della tecnologia IBM Cloud, UBank e un team IBM Garage hanno selezionato un caso d'uso iniziale, incentrato sugli sforzi della banca per aumentare l'interesse verso le sue offerte di mutuo. "Invece di limitarci a una campagna e-mail, abbiamo creato un'app che si collega a Facebook e consente ai nostri clienti di indirizzare i propri amici dal social al nostro programma di concessione del mutuo", afferma Hubbard. "Abbiamo creato un'app Ruby on Rails ospitata su IBM Cloud Platform, su cui abbiamo costruito una pipeline DevOps completa, inclusi test automatizzati, e siamo diventati operativi in men che non si dica."



Colpita dalla velocità di sviluppo e dal carico minimo necessario per eseguire la piattaforma, UBank ha proseguito con una seconda iniziativa in un ambiente IBM Cloud. Conducendo un hackathon con un team IBM Watson, la banca ha valutato un'ampia gamma di potenziali casi d'uso che coinvolgono la tecnologia cognitiva, scegliendo alla fine RoboChat, un agente virtuale per il modulo online di richiesta del mutuo. "Un livello di orchestrazione integrato in IBM Cloud collega il servizio IBM watsonx Assistant a un numero qualsiasi di front-end in cui vogliamo che appaia il nostro agente virtuale", spiega Hubbard. "Essenzialmente, RoboChat è configurato come un membro aggiuntivo dello staff che fornisce una serie specifica di competenze all'interno della nostra attuale capacità di chat dal vivo."