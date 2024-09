Si trattava di un problema da risolvere in pochissimo tempo: Turkcell aveva poco più di un anno per verificare la propria conformità alle nuove normative. Dopo aver valutato una serie di soluzioni per l'acquisizione di documenti e l'estrazione di dati, l'azienda ha scelto il software IBM Datacap offerto come parte della soluzione IBM® Cloud Pak for Automation e ha collaborato con l'IBM Business Partner Aksis per realizzare il suo progetto di convalida dei dati.

Gonca Çorman, Expert CRM Analyst di Turkcell, afferma: "Aksis è il nostro partner tecnologico da oltre un decennio. Ci aiutano a mantenere tutte le nostre piattaforme di gestione dei contenuti aziendali conformi agli accordi sul livello di servizio stabiliti dagli enti regolatori e in linea con le metriche del nostro servizio clienti. Aksis ha svolto un ruolo chiave in questo progetto, aiutandoci a configurare nel modo corretto la soluzione Datacap per garantire che la convalida dei dati procedesse senza intoppi".

Utilizzando il software Datacap, Turkcell ha controllato i documenti contrattuali dei clienti le cui voci del CRM indicavano l'autorizzazione a ricevere comunicazioni di marketing. L'azienda ha elaborato in media 150.000 file di documenti al giorno nel corso di 13 mesi.

Biyikli commenta: “Siamo rimasti estremamente soddisfatti delle prestazioni del motore OCR (Optical Character Recognition) di IBM Datacap. Siamo stati in grado di impiegare una serie di tecniche per garantire il miglior risultato, anche quando la qualità dell'immagine era scarsa. Questo ha contribuito a ridurre il lavoro manuale e ci ha permesso di rispettare una tabella di marcia molto serrata".

I risultati hanno mostrato che quasi 5,9 milioni di contratti contenevano le informazioni corrette; i restanti 1,9 milioni sono stati sottoposti a verifica manuale, consentendo a Turkcell di aggiornare i propri record CRM in base alle preferenze dei clienti.

In un progetto correlato, Turkcell ha utilizzato la soluzione Datacap anche per soddisfare un altro requisito normativo, questa volta relativo alla privacy dei dati. Turkcell fornisce un portale Web che consente ai clienti di accedere e visualizzare i propri contratti e altri documenti importanti. Per assicurarsi che ogni cliente possa vedere solo il proprio set di documenti personale, è importante verificare che a ciascun record del cliente nel sistema CRM dell'azienda sia associato il set di documenti corretto.

Turkcell ha deciso di utilizzare la soluzione Datacap per effettuare questa verifica. Ciascun set di documenti conteneva una fotocopia della carta di identità del cliente, che contiene un numero identificativo univoco. Acquisendo questi numeri e confrontandoli con il numero di identità nel sistema CRM, sarebbe stato possibile confermare l'esatta corrispondenza tra i due record.

Utilizzando cinque server Datacap, l'azienda ha elaborato 2,5 milioni di set di documenti di identità (con cinque pagine e quattro iterazioni per ogni set di documenti) a un ritmo di 125.000 al giorno e ha acquisito con successo 1,7 milioni di numeri di identità in 18 mesi. Si tratta di una percentuale di successo del 67%, che l'azienda considera molto buona.

"Le carte d'identità scansionate erano spesso immagini di qualità estremamente bassa, per cui è stato un vero successo riuscire ad acquisire automaticamente la maggior parte dei dati", spiega Çorman. "La capacità di Datacap di combinare più tecniche di scansione e OCR su ciascun documento è stata un grande vantaggio".

La fidelizzazione dei clienti è una priorità assoluta per le società di telecomunicazioni turche a causa della concorrenza sempre più agguerrita nel settore. Turkcell si è resa conto che riuscendo a comprendere meglio il motivo per cui alcuni clienti decidono di cambiare operatore di telefonia mobile, avrebbe potuto intraprendere azioni più mirate per ridurre l'abbandono e rafforzare la fidelizzazione, una consapevolezza che ha dato il via a un altro progetto Datacap.

Biyikli spiega: "Quando un cliente lascia Turkcell per un altro operatore, di solito riceviamo un documento che richiede il trasferimento del numero di cellulare del cliente al nuovo operatore. Ci siamo resi conto che se fossimo riusciti ad acquisire informazioni da questi documenti, avremmo potuto usarle per elaborare le future strategie di marketing.

"Anche se sarebbe stato troppo tardi per evitare che quel particolare cliente ci abbandonasse, saremmo stati in grado di lanciare campagne simili, e migliori, per attirare nuovi clienti ed evitare che altri clienti cambiassero fornitore".

Çorman afferma: “Le informazioni rivelate dal progetto Datacap hanno aiutato il nostro team di marketing a elaborare campagne mirate in grado di rispondere alle reali esigenze dei clienti. La capacità di raggiungere i clienti con offerte convincenti e personalizzate ci offre un vantaggio rispetto alla concorrenza e ci consente di migliorare la fidelizzazione al brand e di rimanere sulla buona strada per una crescita di successo”.