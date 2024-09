TOA Corporation

Fin dalla sua fondazione nel 1934, TOA produce una varietà di apparecchiature audio e di trasmissione professionali, tra cui altoparlanti e microfoni, nonché apparecchiature di sicurezza e telecamere di sorveglianza.

Con la pandemia di COVID-19, il distanziamento sociale è diventato sempre più importante per proteggere la salute pubblica. Di conseguenza, TOA si è concentrata sulla fornitura di servizi in grado di aiutare le organizzazioni sanitarie a monitorare il numero di persone che stazionano in un determinato luogo e il numero di persone che passano attraverso gli spazi pubblici. A tale scopo, l'azienda ha combinato la sua vasta rete di telecamere di sorveglianza con l'intelligenza artificiale (AI) per creare una soluzione che contribuisce a ridurre la congestione negli spazi pubblici.

Akinori Ueda, Direttore generale del reparto Sistemi di informazioni nella divisione Pianificazione aziendale di TOA, riassume così le ultime iniziative dell'azienda: "In linea con la nostra filosofia di 'sorrisi per il pubblico, creiamo una società in cui le persone possano sorridere', stiamo sfruttando la nostra esperienza come produttore leader di apparecchiature audio e video per perfezionare nuove soluzioni e dare un contributo alle comunità che serviamo. Ad esempio, da agosto 2020 stiamo conducendo un'installazione di prova presso la stazione di Sannomiya della metropolitana municipale di Kobe. In questo progetto abbiamo utilizzato telecamere e intelligenza artificiale per identificare automaticamente le congestioni e fornire indicazioni sui percorsi trafficati tramite sistemi di diffusione sonora per aiutare i passeggeri a non correre rischi ed evitare le code".

TOA sta inoltre sviluppando piattaforme digitali progettate per rafforzare le relazioni con i clienti e migliorare l'efficienza operativa. Ad esempio, l'azienda sta lavorando alla creazione di un nuovo portale clienti, che fornirà informazioni dettagliate sui prodotti e li aiuterà a gestire meglio gli ordini, ma anche di un portale utente, che monitorerà, attraverso i sensori dell'Internet delle cose, lo stato dei sistemi di sorveglianza e trasmissione audio attualmente installati e avviserà automaticamente gli addetti alla manutenzione nel caso in cui fossero necessarie delle riparazioni.

Negli ultimi anni, TOA Corporation ha messo in atto una strategia per la produzione locale in ciascuna delle cinque regioni in cui opera, tra cui Asia-Pacifico, Americhe, Europa, Medio Oriente e Africa. Tuttavia, poiché tutto, dalla pianificazione del prodotto fino alla produzione e alle vendite, viene effettuato a livello locale, i responsabili chiave delle decisioni nella sede centrale dell'azienda non riuscivano ad avere un quadro chiaro delle prestazioni di ciascuna divisione regionale.

Per risolvere il problema, TOA ha creato un sistema di gestione globale integrato, utilizzando l'ERP SAP per unificare i sistemi core prima eseguiti separatamente in ciascuna regione. Per supportare questo ambiente SAP, l'azienda ha selezionato Enterprise Application Management for SAP Solutions on IBM Cloud, una soluzione che include i servizi operativi SAP Basis come offerta standardizzata. TOA ha iniziato a utilizzare la soluzione IBM nella regione Asia-Pacifico all'inizio del 2015 e l'ha estesa a 20 siti in 15 Paesi entro marzo 2019.

Ueda commenta così gli effetti dell'utilizzo di Enterprise Application Management for SAP Solutions on IBM Cloud: "Grazie a IBM, il nostro sistema di gestione globale ha funzionato senza problemi 24 ore su 24. Inoltre, la disponibilità del sistema è stata migliorata in ogni sito e, con il team IBM a disposizione per gestire gli eventuali guasti, abbiamo anche ridotto le attività di manutenzione. Per di più, IBM è stata sottoposta a controlli esterni e ha ottenuto diverse certificazioni per la sicurezza dei dati, e questo ci dà la certezza che le nostre applicazioni core sono eseguite in un ambiente affidabile".

Inizialmente, TOA aveva scelto di eseguire le proprie applicazioni SAP gestite dal centro dati IBM di Makuhari, specializzato allo scopo. Tuttavia, per supportare l'innovazione futura, l'azienda desiderava anche creare un ambiente agile e migliorare le proprie piattaforme digitali con le tecnologie cloud più recenti. Così, nel 2020 TOA ha deciso di passare al centro dati IBM di Tokyo, al fine di migliorare ulteriormente le prestazioni, la stabilità e l'affidabilità del sistema.