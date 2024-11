Per affrontare la sfida, Thein Digital ha collaborato con IBM® Client Engineering in un progetto pilota per sviluppare una soluzione di intelligenza artificiale (AI) in grado di centralizzare le informazioni rilevanti sui prodotti in un'unica base di conoscenza accessibile. Ogni azienda ha fornito dati e 6 partecipanti per il progetto pilota di 2 mesi.



L'obiettivo era consentire agli utenti di porre direttamente domande specifiche in linguaggio naturale e di generare risposte a interi documenti RFI. Per raggiungere questo obiettivo, il progetto pilota ha utilizzato IBM® watsonx.ai e IBM® Watson Discovery.



watsonx.ai è stato utilizzato per perfezionare le domande di input e trasformarle in query più dirette o specifiche. In seguito, l'output successivo è stato automaticamente controllato per verificarne la completezza e l'accuratezza, rendendo il processo più semplice e veloce per l'utente finale.



IBM Watson Discovery è stato utilizzato come punto di aggregazione per la base di conoscenza. La sua capacità di comprendere in modo intelligente i documenti ha contribuito a migliorare l'accuratezza delle informazioni ricercate. Il prodotto ha inoltre separato le basi di conoscenza, in modo da evitare il problema di mescolare contenuti e informazioni diverse durante l'inserimento delle domande. L'interfaccia utente chiara di IBM Watson Discovery, inoltre, consentiva la gestione della base di conoscenza con competenze tecniche minime.