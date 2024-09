Per migliorare le sue funzionalità di marketing digitale, The Works ha scelto IBM Watson Campaign Automation, mettendo per la prima volta campagne e-mail personalizzate e a più ondate a portata di mano dei suoi marketer.

"Un aspetto dell'offerta IBM che ci ha colpito maggiormente è stato il supporto", continua Joseph. "Sapevamo dalla nostra esperienza con IBM WebSphere Commerce che IBM disponeva delle risorse qualificate di cui avevamo bisogno per ottenere il massimo dal nostro investimento."

Elizabeth McNab, E-mail and Social Marketing Manager di The Works, aggiunge: "Dal punto di vista della tecnologia di marketing, IBM Watson Campaign Automation ha superato le altre soluzioni che abbiamo considerato. Abbiamo riscontrato un grande valore nella capacità di segmentare i nostri clienti in base ai dati sul comportamento di navigazione del nostro sito web e di ottimizzare i nostri messaggi per le piattaforme mobili. IBM Watson Campaign Automation semplifica inoltre l'integrazione dei dati provenienti da piattaforme di terze parti, consentendoci di sfruttare i dati del nostro sistema di fidelizzazione dei clienti".

Oggi, The Works utilizza IBM Watson Campaign Automation per segmentare i propri clienti in base al loro comportamento di navigazione e alla cronologia degli acquisti e per contattarli con contenuti, offerte e promozioni pertinenti.

"In quanto azienda multicanale, dobbiamo trovare modi innovativi per parlare con tutti i nostri clienti, non solo con i nostri acquirenti online", afferma Joseph. "Oggi, a tutti i clienti in negozio che si registrano per una carta fedeltà viene data l'opportunità di aderire alle comunicazioni dal nostro database IBM Watson Campaign Automation. Adottando un approccio più proattivo alla raccolta dei dati, stiamo ottenendo informazioni più approfondite sui profili dei singoli clienti, il che ci aiuta a creare messaggi più convincenti."

The Works ora può utilizzare analytics basati su AI in IBM Watson Campaign Automation per visualizzare il modo in cui i clienti reagiscono alle sue e-mail e identificare opportunità per migliorare le campagne future.

"In passato, non disponevamo di un metodo semplice per determinare cosa funzionava bene nelle nostre campagne e cosa no, ma ora tutto è cambiato", commenta McNab. "Con le mappe termiche di clic di IBM Watson Campaign Automation, possiamo vedere chiaramente quali sono le parti delle nostre e-mail che attirano maggiormente l'attenzione, e abbiamo già iniziato ad apportare modifiche di conseguenza. Ad esempio, di recente abbiamo notato che le promozioni di giocattoli con animazioni GIF hanno registrato un coinvolgimento significativamente più elevato rispetto a quelle con immagini statiche. Trasmettendo questi insight ai nostri designer, abbiamo registrato un aumento significativo delle percentuali di clic per queste campagne."

The Works ha avuto successo anche utilizzando la funzionalità Watson Marketing Assistant di IBM Watson Campaign Automation. The Works, che è stata una delle prime aziende ad adottare la soluzione, ha addestrato l'assistente alla terminologia interna e lo utilizza settimanalmente per preparare le metriche di coinvolgimento del cliente per il proprio consiglio di amministrazione.