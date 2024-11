National Healthcare Group (NHG) è un leader nel settore dell'assistenza sanitaria pubblica a Singapore, riconosciuto per la fornitura di cure di alto valore ai pazienti attraverso un sistema integrato di poliambulatori di assistenza primaria, ospedali terziari per acuti, ospedali di comunità, centri di specialità nazionali e centri di assistenza ambulatoriale basati sulla comunità. In qualità di responsabile sanitario regionale per 1,5 milioni di residenti nel centro e nord di Singapore e più di 20.000 operatori sanitari, NHG collabora con medici generici privati, fornitori di assistenza sanitaria e sociale pubblici e comunitari per mantenere i residenti sani e salvi.

NHG si stava preparando ad aggiornare la sua tecnologia del sistema informativo per le risorse umane (HRIS) mitigando al contempo il potenziale deficit globale (link esterno a ibm.com) di 10 milioni di operatori sanitari entro il 2030. L'HRIS era basato sulle transazioni, rendendo difficile la raccolta dei dati per il processo decisionale. Il sistema mancava anche di integrazione mobile, il che ostacolava l'accesso alle informazioni chiave per i dipendenti in movimento.

Ridisegnare l'esperienza dei dipendenti HIRS per renderla disponibile ovunque e in qualsiasi momento era fondamentale per NHG per creare una forza lavoro pronta per il futuro e abilitata digitalmente. La trasformazione avrebbe anche permesso a NHG di rafforzare le sue capacità organizzative e migliorare la qualità della collaborazione tra le funzioni.

Il team ha reinventato nuovi modi di lavorare utilizzando IBM Process Taxonomy con mappe dei processi end-to-end per promuovere l'armonizzazione tra le entità e sfidare lo status quo NHG. La tassonomia è composta da oltre 150 mappe dei processi organizzate in aree funzionali contenenti pratiche leader e integrate in SAP SuccessFactors Steps.