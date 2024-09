Per decine di migliaia di cittadini in difficoltà finanziarie nel Regno Unito, The Insolvency Service offre un faro di speranza.

L'agenzia governativa offre soluzioni e servizi per i debiti a privati e dipendenti di aziende insolventi e aiuta i creditori a essere pagati in caso di bancarotta e liquidazione. La quantità di persone sostenute dall'organizzazione si riflette nei numeri: nel 2018 ha emesso il 250.000° ordine di riduzione del debito e ha restituito ai creditori oltre 61,3 milioni di sterline in dividendi. E nell’ultimo decennio ha fornito più di 2,3 miliardi di sterline in riduzione del debito.

Tuttavia, fornire aiuti del genere, ed elaborare pagamenti per miliardi, è complesso. L'unità di business Redundancy Payment Services (RPS) dell'agenzia, che elabora le richieste e calcola i pagamenti, gestisce fino a 80.000 richieste all'anno e, a volte, fino a 170.000. Inoltre, i casi stanno diventando sempre più grandi e complicati.

Sebbene lo scopo principale dell'agenzia rimanga lo stesso, ossia quello di garantire sicurezza economica, il panorama dell'insolvenza in cui opera sta cambiando. Ciò richiede che The Insolvency Service evolva le proprie operazioni e l'infrastruttura IT che le supporta.

"Si stanno sviluppando nuove forme di riduzione del debito e nuovi metodi di gestione dell'insolvenza", afferma Sharon Lewis, Deputy Chief Operating Officer di The Insolvency Service. "Quindi la nostra capacità di adattare e sviluppare sistemi IT che tengano conto di questi aspetti è davvero importante”.

I principali sistemi IT dell'agenzia comprendevano cinque diverse applicazioni di gestione dei casi su cui tutte le unità di business facevano affidamento per le operazioni. La mancanza di connettività ha comportato la duplicazione dei dati e l'assenza di una visione d'insieme dei richiedenti o delle aziende, rendendo difficile per i responsabili dei casi ricavare informazioni utili. L'infrastruttura IT comprendeva anche una serie di sistemi aziendali di back-end per la finanza, i documenti, i pagamenti e altre applicazioni che non erano completamente integrati, rendendo la velocità e la qualità del servizio dell'agenzia meno efficace di quanto fosse possibile.

Ad esempio, i responsabili dei casi RPS dovevano selezionare manualmente quale calcolo pagare tra due opzioni presentate confrontando i dati forniti dai richiedenti, come ad esempio per quanto tempo hanno lavorato per un'azienda, con i dati dei registri dei salari. Apportare modifiche era spesso dispendioso in termini di tempo e denaro. Le limitazioni del sistema rendevano difficile elaborare grandi quantità di casi senza l'aggiunta di altro personale. I responsabili dei casi hanno dovuto tenere traccia e registrare alcuni processi aziendali su fogli di calcolo per compensare i limiti dei sistemi attuali, riducendo la visibilità a livello aziendale. Inoltre, c’erano delle regole specifiche da seguire.

Se l’agenzia non avesse preso provvedimenti, c’era il rischio che le limitazioni dei suoi sistemi IT potessero avere un impatto negativo sui clienti.

Recentemente, The Insolvency Service ha lanciato il proprio Target Operating Model, One Service. Con l'obiettivo finale di fornire un servizio rapido e di alta qualità a tutti i suoi stakeholder, la strategia prevede di riunire le varie unità di business per agire all'unisono, attuando cambiamenti infrastrutturali fondamentali.

"Un elemento fondamentale della strategia è l'unione dei nostri cinque sistemi di gestione dei casi", spiega Sharon Lewis, "in modo da avere un'unica fonte affidabile per l'intero servizio".