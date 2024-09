The Conference Board Inc.

Nel novembre del 2018, The Conference Board ha tenuto la serie di discussioni più recenti sul suo progetto di ricerca Future of Work. L'organizzazione ha riunito circa 300 alti dirigenti dei dipartimenti risorse umane, finanza, comunicazione e legale di oltre 100 organizzazioni associate, incontrandoli in due sedi congressuali a Singapore e Shanghai, in Cina.

“Le chiamiamo ‘non conferenze’”, interviene Sutcliffe, “perché l'evento è stato specificamente progettato per limitare i relatori in quanto vogliamo catturare la saggezza collettiva degli oltre 300 dirigenti. I partecipanti sono stati quindi organizzati in 16 gruppi di lavoro incentrati su come rispondere e trarre vantaggio dai cambiamenti dirompenti che si stanno verificando oggi. Abbiamo posto loro delle domande sui loro intenti strategici relativi a questi temi, poi li abbiamo consultati in tempo reale sulle strategie che avevano definito”.

E per aiutare i partecipanti a essere adeguatamente preparati durante queste discussioni, The Conference Board ha utilizzato la soluzione Cognitive Artificial Intelligence Technology for Organizations (CAITO) fornita da CBA.

La CAITO Knowledge Platform è in grado di vagliare grandi volumi di dati non strutturati, come ad esempio i report di oltre un decennio di ricerca, unificando queste informazioni in un quadro centralizzato di archivi di conoscenza. Gli utenti, a loro volta, possono quindi effettuare ricerche in questi archivi con domande in linguaggio naturale per ottenere nuovi insight. Per il progetto di ricerca Future of Work, questi archivi includevano più di 5.000 studi di The Conference Board, del suo partner di ricerca Korn Ferry e di diverse altre organizzazioni i cui studi erano disponibili nel dominio pubblico.

Sutcliffe aggiunge: “Abbiamo collaborato con CBA per creare un modello CAITO per fornire la nostra piattaforma di apprendimento on demand. I partecipanti possono discutere su come gestire al meglio i Millennial nella forza lavoro e chiedere a CAITO quali ricerche sono disponibili su questo argomento. Ma la caratteristica migliore di CAITO non è stata solo quella di riuscire a comprendere e rispondere alla domanda, ma anche quella di suggerire che la questione su cui occorreva concentrarsi davvero era come gestire una forza lavoro multigenerazionale. Ecco anche alcuni studi a riguardo”.

Lavorando nell'ambito dell'IBM Embedded Solutions Agreement (ESA), CBA ha ampliato le funzionalità cognitive integrate nella sua piattaforma CAITO per incorporare la tecnologia IBM Watson Discovery, che fornisce ulteriori funzionalità di ricerca e analisi. Ciascun modello CAITO è ospitato all'interno di un framework cloud locale, monitorato tramite l'offerta IBM Cloud® Foundry, che supporta l'implementazione e la scalabilità delle applicazioni senza configurare e gestire manualmente i server. Inoltre, la soluzione IBM Cloud Kubernetes Service consente la distribuzione rapida di applicazioni, che possono legarsi a servizi avanzati come la tecnologia Watson.