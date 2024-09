BNY Mellon utilizza IBM MQ per garantire che i dati transazionali altamente sensibili vengano forniti ogni volta.

Sfida di business In quanto grande banca, BNY Mellon ha un numero significativo di messaggi transazionali che devono essere inviati ogni giorno. Deve avere la certezza che ogni messaggio venga recapitato e desidera poter utilizzare un unico sistema su tutte le sue piattaforme.

Trasformazione BNY Mellon utilizza IBM MQ perché è uno strumento valido. Garantisce che i dati transazionali della banca non vadano persi ed è in grado di funzionare su qualsiasi piattaforma. BNY Mellon si affida inoltre agli esperti IBM disponibili e si avvale di IBM come banco di prova.

Le istituzioni finanziarie fanno un uso massiccio di MQ, che è uno strumento molto valido Paul Hatcher Head of Enterprise Messaging The Bank of New York Mellon