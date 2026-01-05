Tech Mahindra, fornitore di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha notato che i suoi clienti stavano annegando in un mare di informazioni nascoste in enormi documenti non strutturati. Questi documenti, inclusi rapporti finanziari, contratti e moduli di onboarding, spesso superano le cento pagine e includono testo, tabelle complesse e immagini. L'estrazione di un valore da questi dati è lenta, manuale e soggetta a errori, e ogni variazione di formato o layout aggiunge nuovi livelli di complessità.

Tech Mahindra sapeva che l'automazione di questi processi era fondamentale, ma ha capito che la vera opportunità era l'intelligence. Applicando l'AI generativa (gen AI) per comprendere e ragionare su strutture documentali complesse, i loro clienti avrebbero potuto accelerare il processo decisionale e sbloccare nuove efficienze. Tuttavia, molte organizzazioni sono rimaste caute, preoccupate per la governance, la trasparenza e il controllo. Questa duplice sfida (funzionalità dell'AI e fiducia) è alla base della collaborazione di Tech Mahindra con IBM.