Tech Mahindra e IBM trasformano l'elaborazione dei documenti con velocità, accuratezza e governance
Tech Mahindra, fornitore di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha notato che i suoi clienti stavano annegando in un mare di informazioni nascoste in enormi documenti non strutturati. Questi documenti, inclusi rapporti finanziari, contratti e moduli di onboarding, spesso superano le cento pagine e includono testo, tabelle complesse e immagini. L'estrazione di un valore da questi dati è lenta, manuale e soggetta a errori, e ogni variazione di formato o layout aggiunge nuovi livelli di complessità.
Tech Mahindra sapeva che l'automazione di questi processi era fondamentale, ma ha capito che la vera opportunità era l'intelligence. Applicando l'AI generativa (gen AI) per comprendere e ragionare su strutture documentali complesse, i loro clienti avrebbero potuto accelerare il processo decisionale e sbloccare nuove efficienze. Tuttavia, molte organizzazioni sono rimaste caute, preoccupate per la governance, la trasparenza e il controllo. Questa duplice sfida (funzionalità dell'AI e fiducia) è alla base della collaborazione di Tech Mahindra con IBM.
In collaborazione con IBM, Tech Mahindra ha creato Document AmplifAler, una piattaforma di gen AI di nuova generazione progettata per trasformare il modo in cui le aziende gestiscono e comprendono i documenti complessi. Basato sullo studio di AI IBM watsonx.ai, i foundation model IBM Granite 13b e IBM Deep Search, Document AmplifAler utilizza l'AI multi-agente e multimodello per estrarre, analizzare e arricchire gli insight da documenti enormi e ricchi di dati che includono testo, tabelle e immagini.
Ciò che distingue la piattaforma Document AmplifAler è il suo fondamento sull'AI responsabile. Con IBM watsonx.governance integrato al centro del toolkit per la governance dell'AI, Document AmplifAler aiuta a garantire che ogni processo basato su AI sia trasparente, spiegabile e conforme, affrontando i timori aziendali a livello di fiducia e responsabilità.
Con Document AmplifAler, basato sul portfolio di prodotti IBM watsonx, Tech Mahindra aiuta le aziende a trasformare workflow ricchi di documenti in processi intelligenti e automatizzati, promuovendo efficienza, accuratezza e velocità. Combinando l'AI avanzata con la governance integrata, i clienti ottengono risultati più rapidamente, pur mantenendo il pieno controllo e la conformità.
I clienti di Tech Mahindra hanno ottenuto risultati aziendali tangibili in tutti i settori:
Integrando watsonx.governance, ogni output dell'AI in Document AmplifAler è trasparente e spiegabile, per consentire a queste imprese di adottare l'AI con sicurezza, soddisfare le aspettative a livello normativo e scalare l'innovazione in modo responsabile. Insieme, Tech Mahindra e IBM stanno aiutando i clienti di Tech Mahindra a sbloccare tutto il potenziale dell'AI per trasformare l'operatività aziendale.
Dall'onboarding dei clienti aziendali alle revisioni contrattuali, fino alla riconciliazione delle fatture, Document AmplifAler aiuta i clienti di diversi settori ad accelerare le decisioni, aumentare l'efficienza operativa e scoprire gli insight nascosti nei dati. Tech Mahindra e IBM hanno creato più di una semplice soluzione: hanno istituito un centro di eccellenza congiunto (CoE) per l'AI, hanno formato più di 500 professionisti e promuovono costantemente l'adozione di un'AI di livello aziendale, scalabile, sicura e pronta per il futuro.
Tech Mahindra offre consulenza tecnologica e soluzioni digitali alle aziende globali di tutti i settori, supportando una trasformazione su larga scala a una velocità senza precedenti. L'azienda conta più di 148.000 professionisti in oltre 90 paesi e serve più di 1.100 clienti in tutto il mondo. L'azienda offre un'ampia gamma di servizi, tra cui consulenza, tecnologia, applicazioni, servizi per i processi aziendali, servizi di ingegneria, servizi di rete, esperienza del cliente, AI e analytics, oltre a servizi cloud e infrastrutturali. È la prima azienda indiana al mondo ad avere ricevuto il Terra Carta Seal della Sustainable Markets Initiative, che premia le aziende globali che si impegnano attivamente per creare un futuro positivo per il clima e la natura. Tech Mahindra fa parte del Mahindra Group, fondato nel 1945, una delle più grandi e rispettate federazioni multinazionali di aziende.
