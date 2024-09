"Stiamo assistendo al potere trasformativo dell'AI generativa, dalla rivoluzione dell'esperienza del cliente all'ottimizzazione delle operazioni. Tuttavia, come qualsiasi altro strumento potente, il suo uso sregolato comporta rischi normativi, errori etici, punti ciechi operativi e tsunami reputazionali. I clienti di TCS in tutto il mondo non vogliono solo funzionalità di AI generativa per la loro attività, ma anche la conformità normativa sui modelli di AI generativa, il controllo proattivo dei rischi e la gestione efficace dei cicli di vita dei modelli, che aumenteranno la responsabilità, l'equità, la trasparenza e le considerazioni etiche. Le funzionalità di governance di watsonx di IBM in materia di conformità, gestione del rischio e governance del ciclo di vita sono i costrutti chiave che TCS sta esplorando in combinazione con i modelli ospitati su watsonx.ai, per salvaguardare i nostri clienti da potenziali rischi e consentire loro di sfruttare la potenza dell'AI generativa in modo etico".



Keshav Varma

ISU Head, Technology, Software and Services Business Unit

Tata Consultancy Service Limited