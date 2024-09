T-Soft ha stabilito che una piattaforma cloud avrebbe fornito le funzionalità di cui aveva bisogno. Tuttavia, quando l'azienda ha provato a lavorare con altri fornitori di piattaforme cloud in passato, non è riuscita a trovare il supporto locale necessario. Quando l'azienda ha contattato IBM, ha scoperto che quest'ultima aveva una forte presenza locale in Turchia.

Lavorando con il team locale di IBM in Turchia, T-Soft ha trasferito la sua piattaforma di e-commerce su IBM Cloud Virtual Machines. La piattaforma cloud offre la flessibilità, la resilienza e la scalabilità di cui l'azienda ha bisogno per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti di T-Soft. T-Soft offre ai propri clienti una scelta di piattaforme e la piattaforma IBM Cloud viene offerta come soluzione di livello superiore con migliori accordi sul livello di servizio (SLA).