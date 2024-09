Con UCS ora in esecuzione su IBM Cloud, Ricoh ha visto i propri costi operativi dimezzarsi negli ultimi tre anni. Mentre in precedenza l'azienda doveva affrontare lunghi cicli di pianificazione e valutare la capacità, Ricoh è ora in grado di distribuire risorse server fisiche aggiuntive quando richiesto.

"Da quando abbiamo adottato IBM Cloud, abbiamo adottato un approccio di Infrastruttura immutabile in cui l'infrastruttura viene ricostruita automaticamente ogni volta che il sistema cambia, per garantire maggiore stabilità, efficienza e affidabilità", afferma Hiroyuki Kanda. “Abbiamo anche introdotto l'automazione attraverso le numerose API offerte da IBM Cloud. Ad esempio, abbiamo creato un meccanismo per distribuire automaticamente ambienti di sviluppo aggiuntivi alle 8 del mattino nei giorni feriali per poi ridimensionarli alle 8 di sera. Questo ci offre capacità quando ne abbiamo bisogno, evita investimenti eccessivi e ci aiuta a ridurre i costi”.

Inoltre, effettuando il passaggio a IBM Cloud, Ricoh ha migliorato la stabilità del sistema la disponibilità. Con l'aumento della domanda, Ricoh può aggiungere altri server e implementare macchine virtuali per garantire una capacità sufficiente. Anziché investire in pochi data center di grandi dimensioni e geograficamente distanti, IBM Cloud consente a Ricoh di aumentare la capacità on demand, come e quando richiesto, e di selezionare le sedi di fornitura che massimizzeranno la qualità del servizio.

Basandosi sul successo dell'adozione di IBM Cloud, Ricoh sta sfruttando le nuove funzionalità. L'azienda prevede di creare un meccanismo di disaster recovery automatizzato, trasferendo il workload tra i data center senza interrompere il servizio. "IBM Cloud ci ha aperto molte porte", afferma Hiroyuki Kanda. "Siamo certi che IBM Cloud ci garantirà un servizio di videoconferenza e web conferencing stabile, affidabile e ad alta capacità e ci aiuterà a sviluppare nuovi entusiasmanti servizi in futuro".