System Research, un system integrator con sede a Nagoya, in Giappone, doveva cercare informazioni all'interno dei suoi documenti interni. Tuttavia, si trattava di un processo difficile e lungo, poiché non era possibile effettuare una ricerca incrociata sui dati e i risultati non erano quelli attesi. In molti casi, i dipendenti faticavano a cercare da soli i documenti di cui avevano bisogno, quindi dovevano chiedere aiuto ai loro supervisori o colleghi, richiedendo parole chiave di ricerca o suggerimenti su dove trovarli.