L'offerta SAP Business One gestita di Sypsoft360 basata su IBM Cloud Bare Metal Servers è stata un successo immediato tra i suoi potenziali clienti. A un anno dal lancio, le soluzioni basate su cloud sono ora al centro della strategia di ingresso sul mercato di Sypsoft360, attirando le aziende che vogliono le potenti funzionalità di gestione aziendale di SAP Business One e la semplicità e le prestazioni costanti dell'infrastruttura IBM Cloud.

"Dal lancio del nostro servizio SAP Business One gestito su IBM Cloud, abbiamo raddoppiato le vendite mensili della nuova offerta", afferma Del Solar. "Oggi, il 90% dei lead che chiudiamo riguardano le soluzioni basate su cloud. Con l'aiuto della combinazione vincente di IBM Cloud Bare Metal Server e SAP Business One, siamo sulla buona strada per aumentare il nostro fatturato annuale del 200% quest'anno."

Sypsoft360 sta facendo crescere la sua reputazione per i servizi di alta qualità che supportano le attività dei suoi clienti. Scegliendo gli IBM Cloud Bare Metal Server, l'azienda può trarre vantaggio da un'infrastruttura dedicata che la aiuta a proteggere gli ambienti del cliente e a garantire prestazioni costanti.

"Con gli IBM Cloud Bare Metal Server dedicati, possiamo mantenere separati gli ambienti dei clienti", commenta Del Solar. "Questo li protegge dalle minacce e impedisce che un improvviso aumento della domanda di elaborazione sui sistemi di uno influisca sulle prestazioni dell'ambiente di un altro. Un modello di fatturazione flessibile significa anche che non abbiamo bisogno di vincolare i clienti a contratti lunghi, cosa che apprezzano moltissimo."

In caso di problemi, Sypsoft360 può richiedere il supporto IBM per una rapida risoluzione. In questo modo, l'azienda abilita un’eccezionale continuità di servizio per i clienti, aiutandola a distinguerla dalla concorrenza.

Di recente, la reattività dell'azienda è stata messa alla prova. Un cliente ha collegato un computer infettato da un ransomware all'ambiente SAP Business One Sypsoft360 gestito su IBM Cloud. Del Solar commenta: "Avevamo un backup dei server infetti, quindi ci siamo messi in contatto con IBM perché ci aiutasse a ripristinare rapidamente l'ambiente. In un batter d'occhio, ci hanno messo in contatto con un team di IBM Dallas che ci ha illustrato il processo di ripristino, garantendo la massima soddisfazione del cliente."

Del Solar conclude: "La scelta di IBM Cloud Bare Metal Server per il nostro servizio gestito SAP Business One è stata fondamentale per differenziarci dalla concorrenza, perché ci consente di offrire livelli di rapporto prezzo-prestazioni che altri nel nostro settore non hanno ancora eguagliato."