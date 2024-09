Attualmente, la soluzione è in piena produzione e tutti sono soddisfatti del successo del progetto di modernizzazione. Con un livello di sicurezza integrato, il team è in grado di gestire meglio la sicurezza dell'intera organizzazione. Anche la velocità è migliorata notevolmente. I tempi di risposta sono passati da oltre tre secondi a soli 600 millisecondi: un miglioramento che si traduce in un migliore servizio al cliente, un fattore di differenziazione fondamentale in un settore altamente competitivo come quello dei fondi pensione in Perù.

Anche lo sviluppo e l'implementazione di nuove applicazioni cloud è diventato più rapido e semplice grazie alla nuova piattaforma di integrazione basata su container. SURA Perú può ora implementare una nuova applicazione in meno della metà del tempo richiesto in precedenza. Ma questo è solo l'inizio. Candela spiega: "Ogni nuova API che sviluppiamo può essere sfruttata e riutilizzata per altri servizi, il che significa che continueremo a diventare sempre più veloci ed efficienti". Insieme, queste capacità consentono a SURA Perú di convertirsi in un’azienda completamente basata su API nel prossimo futuro.

La soluzione IBM Cloud Pak ha contribuito a modernizzare l'infrastruttura applicativa locale di SURA Perú, accelerando i processi e migliorando la sicurezza. E quando le normative e le capacità lo permetteranno, la soluzione supporterà il passaggio di SURA Perú al cloud con la flessibilità, la scalabilità e il supporto che Bravo-Mejia e il suo team si aspettano. "Non vediamo l'ora di intraprendere questo viaggio", afferma Bravo-Mejia, "e siamo felici di avere IBM al nostro fianco".