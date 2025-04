Con il supporto di PowerM e IBM, Société Générale ha ridotto il debito tecnico e risolto i problemi a livello di prestazioni. Questi miglioramenti aiutano a garantire che i clienti abbiano accesso a servizi digitali affidabili mentre la banca passa a un'architettura di microservizi in background.

Via via che la trasformazione continua, la banca si aspetta un'innovazione più rapida e un maggiore coinvolgimento dei clienti. L'integrazione facilitata dalle soluzioni IBM Cloud Pak aiuterà Société Générale a introdurre nuove API per ridurre l'attrito nelle comunicazioni con terze parti. Questa integrazione aiuterà Société Générale a sviluppare nuovi servizi digitali in modo più dinamico.

La ricostruzione delle funzionalità esistenti affinché i microservizi possano essere eseguiti in container in background promette di rendere lo sviluppo del software più veloce ed efficiente. Anziché creare ogni nuova applicazione come entità isolata, la banca può ora assemblare applicazioni da microservizi condivisi. Questo metodo, a sua volta, renderà più facile garantire la sicurezza e mantenere aggiornato il software. Anche se la banca aggiunge nuove tecnologie, prevede comunque di semplificare la gestione IT utilizzando Instana per migliorare l'observability e accelerare la risoluzione dei problemi.

"Per supportare Société Générale nel suo percorso di modernizzazione, guardiamo sempre alle soluzioni nel contesto aziendale più ampio", afferma Walid Largou, CTO di Power Maroc. "Non si tratta solo di risolvere singoli problemi tecnici, bensì di fare un passo indietro per guardare alle opportunità di business che possiamo sbloccare. Non vediamo l'ora di continuare il nostro rapporto con IBM per fornire a Société Générale la giusta architettura per avere successo".

Grazie a questi continui sforzi di modernizzazione, i clienti di Société Générale trarranno beneficio da modalità di banking nuove e migliori. Con l'architettura di microservizi a prova di futuro che sta implementando grazie a PowerM e IBM, la banca può soddisfare le esigenze dei clienti in modo più efficiente. Sarà inoltre in grado di anticipare i cambiamenti nei settori e di implementare servizi digitali innovativi su larga scala.

Adil El Kourri, CIO, COO TECH Société Générale Maroc, conclude: "Per costruire un sistema sostenibile, è essenziale rafforzare le fondamenta delle infrastrutture e delle piattaforme, evitando di affidarsi a strutture fragili. IBM Cloud Pak, con la sua resilienza e modularità, funge da pietra angolare di questa trasformazione, offrendo maggiore sicurezza, prestazioni ottimizzate e opportunità di innovazione, in particolare nell'intelligenza artificiale. Questa trasformazione, sostenuta da partner come IBM, posiziona Société Générale Maroc come una banca innovativa e lungimirante, ponendo le basi per una strategia che combina solidità tecnologica, eccellenza operativa e innovazione".