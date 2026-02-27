SMS DataTech utilizza il portfolio IBM watsonx per migliorare la gestione delle informazioni di sicurezza
SMS DataTech, un attore di spicco nei settori dei servizi informatici, fornisce infrastrutture IT critiche e soluzioni di sicurezza alle aziende dei settori finanziario e di produzione. La loro piattaforma multimediale, Security NOW!, fornisce le più recenti informazioni di sicurezza e threat intelligence alle piccole e medie imprese.
Tuttavia, gli esperti dell'azienda hanno affrontato difficoltà nell'estrarre in modo efficiente informazioni critiche dalla vasta quantità di dati di sicurezza, rapporti sulle vulnerabilità e avvisi di violazione dei dati che ricevevano quotidianamente. Con risorse limitate, il team ha faticato a coprire in modo completo la sicurezza di rete, la sicurezza cloud, la gestione delle vulnerabilità e la formazione sulla sicurezza interna. La mancanza di tempo per lavori analitici avanzati ostacolava misure di sicurezza proattive e pianificazione strategica. Inoltre, sono aumentati i rischi per la sicurezza e la produttività in diversi reparti è diminuita.
SMS DataTech aspirava a ridurre il tempo necessario per raccogliere informazioni quotidiane e il tempo necessario per creare report esecutivi. L'obiettivo era creare una piattaforma in grado di collegare senza problemi le informazioni all'azione. Per raggiungere questi obiettivi, l'azienda ha intrapreso un viaggio di trasformazione con IBM.
Il team di SMS DataTech ha iniziato a collaborare con IBM su una soluzione pensata per garantire efficienza, agilità e produttività, senza compromettere la sicurezza e le operazioni. IBM Cloud Kubernetes Service è stato critico per raggiungere questi obiettivi, poiché SMS DataTech ha sviluppato, implementato e scalato ogni componente della soluzione in modo indipendente. L'utilizzo di questa offerta ha contribuito a una migrazione rapida e fluida verso IBM Cloud con minime interruzioni. Il team ha stabilito l'affidabilità di livello aziendale essenziale per la gestione delle informazioni sensibili sulla sicurezza e la scalabilità e l'alta disponibilità necessarie per la crescita.
La migrazione verso IBM Cloud ha fornito sia benefici in termini di costo sia accesso fluido ai prodotti IBM come le soluzioni IBM watsonx, che hanno portato a una significativa trasformazione nelle operazioni di sicurezza di SMS DataTech. La tecnologia IBM watsonx.data e l'analisi automatica basata su AI di IBM watsonx.ai si sono integrate per ridurre gli sprechi di tempo e centralizzare la gestione globale delle informazioni sulla sicurezza.
Le attività quotidiane di raccolta delle informazioni sono state ridotte di circa il 92%, da 2 ore a soli 10 minuti. Inoltre, il tempo necessario per creare report di sicurezza per il processo decisionale è stato ridotto del 75%, da 40 ore al mese a 10 ore. Questo aumento di efficienza ha aiutato i membri del team a concentrarsi su attività a più alto valore aggiunto, come la pianificazione strategica delle politiche di sicurezza.
Con la nuova soluzione IT implementata, l'approccio di SMS DataTech alla sicurezza è passato da un approccio reattivo a una strategia proattiva. L'utilizzo della suite di strumenti per sviluppatori watsonx.ai ha inoltre consentito la distribuzione a tutti i dipendenti di informazioni sulla sicurezza ottimizzate individualmente, migliorando la consapevolezza complessiva in materia di sicurezza e contribuendo alla riduzione degli incidenti. Questi strumenti includevano l'accesso ai foundation model, alle funzionalità MLOps, agli strumenti dello studio di messa a punto e alle funzionalità di integrazione.
L'integrazione delle soluzioni IBM watsonx ha istituito un ciclo di miglioramento continuo della sicurezza, portando un impatto positivo sul business nel suo complesso, incluso il rafforzamento della struttura organizzativa e la fiducia dei clienti.
SMS DataTech continua a potenziare le proprie misure di sicurezza, sfruttando ulteriormente le funzionalità di IBM watsonx per rafforzare la piattaforma per risultati e misure basate sui dati.
SMS DataTech opera nei settori dei servizi informatici, fornendo infrastrutture IT e soluzioni di sicurezza principalmente alle aziende dei settori finanziario e di produzione. Con sede a Tokyo, Giappone, SMS DataTech è stata all'avanguardia nell'offrire servizi e soluzioni IT innovative. L'azienda gestisce la piattaforma mediatica Security NOW!, che fornisce le più recenti informazioni di sicurezza e threat intelligence a piccole e medie imprese. Concentrandosi sulla trasformazione digitale e impegnandosi a migliorare i settori e la vita delle persone, SMS DataTech continua ad affrontare le sfide della tecnologia.
