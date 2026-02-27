SMS DataTech, un attore di spicco nei settori dei servizi informatici, fornisce infrastrutture IT critiche e soluzioni di sicurezza alle aziende dei settori finanziario e di produzione. La loro piattaforma multimediale, Security NOW!, fornisce le più recenti informazioni di sicurezza e threat intelligence alle piccole e medie imprese.

Tuttavia, gli esperti dell'azienda hanno affrontato difficoltà nell'estrarre in modo efficiente informazioni critiche dalla vasta quantità di dati di sicurezza, rapporti sulle vulnerabilità e avvisi di violazione dei dati che ricevevano quotidianamente. Con risorse limitate, il team ha faticato a coprire in modo completo la sicurezza di rete, la sicurezza cloud, la gestione delle vulnerabilità e la formazione sulla sicurezza interna. La mancanza di tempo per lavori analitici avanzati ostacolava misure di sicurezza proattive e pianificazione strategica. Inoltre, sono aumentati i rischi per la sicurezza e la produttività in diversi reparti è diminuita.

SMS DataTech aspirava a ridurre il tempo necessario per raccogliere informazioni quotidiane e il tempo necessario per creare report esecutivi. L'obiettivo era creare una piattaforma in grado di collegare senza problemi le informazioni all'azione. Per raggiungere questi obiettivi, l'azienda ha intrapreso un viaggio di trasformazione con IBM.