Per gestire il numero crescente di account aziendali del gruppo, SPH ha deciso di trovare una soluzione che consentisse di semplificare il consolidamento finanziario e i processi di rendicontazione.

Hua Cheng Hong, VP Corporate & Financial Applications di SPH, spiega: "Quando abbiamo presentato la nostra richiesta di offerta, cercavamo specificamente una soluzione pronta all'uso che richiedesse una personalizzazione minima. Era anche importante che lo strumento di consolidamento finanziario che abbiamo scelto di implementare potesse integrarsi facilmente con i nostri sistemi di budget e rendicontazione finanziaria esistenti".

SPH ha indetto una gara d'appalto per trovare uno strumento di consolidamento finanziario che aiutasse il team finanziario a gestire le attività di consolidamento del gruppo. Una delle soluzioni abbreviate è stata IBM Cognos Controller, proposta da IBM Business Partner Adept Enterprise Solutions.

Avendo utilizzato IBM Planning Analytics e IBM Cognos Analytics per supportare le attività di budgeting e previsione per un certo periodo di tempo, il team finanziario di SPH ha ritenuto che la soluzione sarebbe stata facile da implementare e ha lanciato una prova del concetto per valutare la soluzione.



"IBM Cognos Controller ha soddisfatto la maggior parte dei nostri requisiti principali", afferma Koh Mui Leng. "Abbiamo valutato la soluzione sulla base di prototipi proof-of-concept utilizzando scenari aziendali reali. Abbiamo visto che la soluzione ci avrebbe aiutato a semplificare il processo di consolidamento e rendicontazione. Ad esempio, l'interfaccia web di facile utilizzo di IBM Cognos consentirebbe alle nostre filiali remote di caricare e convalidare i propri dati, senza doverli inviare ai nostri contabili di sottogruppo per farlo al posto loro".

Hua Cheng Hong spiega: "Abbiamo valutato Adept Enterprise Solutions e li abbiamo selezionati come System Integrator (SI) perché hanno dimostrato una vasta esperienza nell'implementazione di soluzioni IBM Analytics per le aziende con una struttura simile alla nostra. I consulenti esperti di Adept hanno aggiunto un valore reale all'implementazione, aiutandoci a migliorare molti dei nostri processi, come la standardizzazione del nostro meccanismo di cambio valuta estera, il miglioramento del processo di riconciliazione interaziendale e la riprogettazione dei moduli di immissione dati in modo che siano più facili da usare."

Durante l'implementazione, Adept ha condotto rigorosi test di accettazione degli utenti con i dipendenti di SPH per assicurarsi che si sentissero a proprio agio nell'utilizzo di tutte le funzioni di IBM Cognos Controller. Per ottimizzare il processo di consolidamento finanziario, Adept Enterprises ha anche automatizzato l'integrazione dei dati dallo strumento di budgeting e forecasting di SPH in IBM Cognos Controller, consentendo di applicare gli stessi processi di consolidamento sia ai dati di previsione che a quelli di budget e questo a sua volta ha agevolato confronti più efficaci tra le diverse versioni dei rendiconti finanziari tra le società di SPH.



Andrew Ng, Managing Partner di Adept Enterprises, aggiunge: "Sono orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto con SPH utilizzando IBM Cognos Controller. Siamo riusciti ad ridurre i punti critici del consolidamento del nostro cliente e a ottimizzare molti dei suoi processi, dall'invio dei dati aziendali fino alla generazione della rendicontazione finale."