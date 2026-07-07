Rinnovo ed evoluzione dell'infrastruttura del sistema principale con tempo di inattività minimo del servizio

Per affrontare la complessità della modernizzazione dell'infrastruttura del sistema principale, il dimensionamento graduale è stato combinato con una piattaforma di virtualizzazione flessibile, il che consente la migrazione dell'infrastruttura del sistema informativo minimizzando al contempo il tempo di inattività.

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Emergono i rischi associati alla modernizzazione dell'infrastruttura

Shikoku Electric Power Co., Inc. ha sviluppato sistemi aziendali utilizzando il server SAP ECC 6.0 in tre aree operative: gestione dei materiali e contabilità, vendita e manutenzione di centrali nucleari. In particolare, il sistema di gestione dei materiali e contabilità (Enterprise Resource Planning, di seguito il "sistema ERP") viene utilizzato da molti anni da 13 società del gruppo.

In questo contesto, la fine del supporto alla manutenzione per il server ECC 6.0 è diventata una sfida importante. Dal momento che si tratta di un sistema critico che supporta le operazioni core business, la migrazione a S/4HANA è inevitabile per garantire operazioni stabili a lungo termine. Richiede un'attenta considerazione relativa al massiccio sforzo di migrazione dei dati, alle misure di continuità aziendale durante il tempo di inattività del sistema associato alla migrazione e all'istituzione di procedure di rollback in caso di problemi operativi. In particolare, il progetto iniziale di migrazione S/4HANA per il sistema ERP ha incontrato delle difficoltà nel dimensionare in modo accurato i server nelle prime fasi e non era chiaro se la migrazione dell'elevato volume di dati dal sistema attuale al database in memoria di S/4HANA (HANA DB) avrebbe comportato una stabilità nelle operazioni. Di conseguenza, il progetto comportava il rischio che risorse insufficienti nell'infrastruttura IT potessero influire sull'intero piano di migrazione.
54 milioni di yen Riduci i costi di infrastruttura associati alla migrazione S/4HANA Un giorno Implementa la migrazione dell'infrastruttura per gli ambienti SAP ECC in 1 giorno
Una soluzione ottimale come base per sistemi critici che richiedono elevata disponibilità
Teruyuki Hamagami Shikoku Electric Power Information Systems Department, Infrastructure Development and Optimization Group Leader (a marzo 2026)
Un'infrastruttura di sistema flessibile per supportare la transizione

Per affrontare queste sfide, Shikoku Electric Power ha adottato un approccio di adeguamento graduale delle proprie risorse. Per prima cosa, l'azienda ha aggiunto memoria ai suoi attuali server IBM® Power9 (E950) per creare server di sviluppo e stabilire con precisione la capacità effettiva richiesta da S/4HANA. Sulla base di questo, l'azienda ha deciso di dimensionare correttamente i sistemi, partendo dai server di garanzia della qualità e passando ai server di produzione, verificando al contempo il carico e i requisiti e aggiungendo la memoria necessaria e altre risorse necessarie in ogni fase.

Nel frattempo, mentre procedeva con il progetto di migrazione del sistema ERP a S/4HANA, l'azienda doveva affrontare la fine imminente dei servizi di manutenzione per CIS Power 8 (S824).

A tal fine, sono stati rivisti i piani per garantire la qualità del server Power9 (E950) e per aggiungere memoria per i server di produzione e, in linea con la sostituzione del server CIS Power 8 (S824), è stato introdotto il server più recente IBM Power10 (E1050) come base in grado di supportare il sistema ERP. Oltre alle elevate prestazioni di elaborazione e alla memoria di grandi dimensioni, la condivisione delle risorse CPU utilizzando la piattaforma di virtualizzazione IBM PowerVM e il Shared Processor Pool consente un'allocazione stabile delle risorse anche in ambienti dove vengono eseguiti contemporaneamente più sistemi come S/4HANA, ECC6.0 e altre applicazioni, consentendo così l'adattabilità in caso di improvvisi aumenti di workload.

Inoltre, con un occhio di riguardo alle operazioni successive alla migrazione, Shikoku Electric Power ha adottato una configurazione che consente una rapida attivazione dei core fisici, consentendo all'azienda di affrontare in modo flessibile i futuri miglioramenti delle prestazioni di S/4HANA e la preparazione degli ambienti di sviluppo. Di conseguenza, l'azienda ha creato un'infrastruttura IT flessibile in grado di rispondere rapidamente ai futuri cambiamenti nelle operazioni aziendali.

Durante la migrazione al server CIS Power10 (E1050), è stato adottato un metodo di migrazione che utilizza la copia dei dati ad alta velocità tra i sistemi IBM Storage (da V7000 a FS7200) per ridurre al minimo i tempi di inattività. Questo ha consentito una notevole compressione del workflow coinvolto nella migrazione dei server, riducendo al minimo l'impatto operativo e consentendo di completare la migrazione verso il nuovo server in appena un giorno.
Risultati di un rinnovo che ha aumentato le certezze

Shikoku Electric Power ha portato avanti con costanza un progetto a lungo termine della durata di tre anni, completando la transizione su vasta scala a S/4HANA durante la Golden Week del 2025, come previsto. Da allora, ha continuato a essere operativa senza problemi in termini di prestazioni o stabilità di elaborazione.

Inoltre, utilizzando le caratteristiche di copia remota di IBM Storage, la migrazione del server, che in precedenza richiedeva circa cinque giorni, è stata completata in appena un giorno. Questa significativa riduzione del tempo di inattività ha reso possibile procedere con la migrazione evitando periodi di forte impatto, contribuendo notevolmente a garantire la continuità aziendale.

Inoltre, ottimizzando le risorse usando la tecnologia di virtualizzazione IBM Power, l'azienda ha potuto ridurre i costi del software server di circa 54 milioni di yen. L'allocazione flessibile della CPU fornita dallo Shared Processor Pool garantiva stabilità anche quando più server funzionavano contemporaneamente durante le fasi di sviluppo e test, mitigando significativamente i rischi durante il periodo di migrazione.

Gli insight acquisiti da questa iniziativa dovrebbero essere utili per la migrazione EAM prevista per l'anno fiscale 2026. Approcci come il dimensionamento graduale, i metodi di migrazione che utilizzano le caratteristiche di storage per ridurre al minimo il tempo di inattività e la progettazione delle risorse che garantisce un funzionamento stabile anche in un ambiente coesistente saranno efficaci anche per revisioni simili del sistema principale su larga scala.

Oltre all'ottimizzazione della manutenibilità e dell'operatività grazie al funzionamento centralizzato dei sistemi ERP, inclusi ambienti di produzione, verifica e sviluppo, il servizio IaaS Power Virtual Server di IBM Power supporta il Cloud ERP di SAP (RISE with SAP). Questo facilita la gestione di future migrazioni verso ambienti cloud. Questi risultati dovrebbero essere utili per risolvere sfide come la riduzione dei costi delle licenze software, del numero di server e dello spazio nel rack.

Teruyuki Hamagami, Infrastructure Development and Optimization Group Leader in the Information Systems Department of Shikoku Electric Power (a marzo 2026), ha dichiarato: "Utilizziamo IBM Power da un po' di tempo. È una piattaforma eccezionale e robusta e non abbiamo mai riscontrato problemi infrastrutturali. Riponiamo grande fiducia in IBM Power come base per sistemi critici che richiedono elevata disponibilità. Inoltre, le prestazioni per core sono migliorate notevolmente e non vediamo l'ora di un'integrazione ancora più ampia in futuro."
Informazioni su Shikoku Electric Power

In quanto impresa responsabile della fornitura di energia nella regione di Shikoku, Shikoku Electric Power offre servizi energetici stabili adottando al contempo la trasformazione aziendale grazie alla tecnologia digitale. Inoltre, con l'obiettivo di creare nuovo valore che rappresenterà una fonte di futuri ricavi, l'azienda sta ampliando il proprio ambito di business in vari settori come energia, informazione e comunicazione completa e supporto aziendale e lifestyle. Pur avvalendosi della tecnologia e delle competenze maturate in molti anni, Shikoku Electric Power Group lavora per offrire servizi che riflettano le caratteristiche del settore della regione di Shikoku e soddisfino le esigenze dei clienti.

 Componenti della soluzione IBM Power IBM PowerVM IBM Storage IBM AIX IBM FlashSystem
Sostenere la costante evoluzione dei sistemi principali

IBM Power consente migrazioni di sistemi con tempi di inattività minimi grazie al dimensionamento graduale e all'allocazione flessibile delle risorse, offrendo così una base stabile per sistemi critici e supportando future espansioni.

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