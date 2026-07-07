Shikoku Electric Power ha portato avanti con costanza un progetto a lungo termine della durata di tre anni, completando la transizione su vasta scala a S/4HANA durante la Golden Week del 2025, come previsto. Da allora, ha continuato a essere operativa senza problemi in termini di prestazioni o stabilità di elaborazione.
Inoltre, utilizzando le caratteristiche di copia remota di IBM Storage, la migrazione del server, che in precedenza richiedeva circa cinque giorni, è stata completata in appena un giorno. Questa significativa riduzione del tempo di inattività ha reso possibile procedere con la migrazione evitando periodi di forte impatto, contribuendo notevolmente a garantire la continuità aziendale.
Inoltre, ottimizzando le risorse usando la tecnologia di virtualizzazione IBM Power, l'azienda ha potuto ridurre i costi del software server di circa 54 milioni di yen. L'allocazione flessibile della CPU fornita dallo Shared Processor Pool garantiva stabilità anche quando più server funzionavano contemporaneamente durante le fasi di sviluppo e test, mitigando significativamente i rischi durante il periodo di migrazione.
Gli insight acquisiti da questa iniziativa dovrebbero essere utili per la migrazione EAM prevista per l'anno fiscale 2026. Approcci come il dimensionamento graduale, i metodi di migrazione che utilizzano le caratteristiche di storage per ridurre al minimo il tempo di inattività e la progettazione delle risorse che garantisce un funzionamento stabile anche in un ambiente coesistente saranno efficaci anche per revisioni simili del sistema principale su larga scala.
Oltre all'ottimizzazione della manutenibilità e dell'operatività grazie al funzionamento centralizzato dei sistemi ERP, inclusi ambienti di produzione, verifica e sviluppo, il servizio IaaS Power Virtual Server di IBM Power supporta il Cloud ERP di SAP (RISE with SAP). Questo facilita la gestione di future migrazioni verso ambienti cloud. Questi risultati dovrebbero essere utili per risolvere sfide come la riduzione dei costi delle licenze software, del numero di server e dello spazio nel rack.
Teruyuki Hamagami, Infrastructure Development and Optimization Group Leader in the Information Systems Department of Shikoku Electric Power (a marzo 2026), ha dichiarato: "Utilizziamo IBM Power da un po' di tempo. È una piattaforma eccezionale e robusta e non abbiamo mai riscontrato problemi infrastrutturali. Riponiamo grande fiducia in IBM Power come base per sistemi critici che richiedono elevata disponibilità. Inoltre, le prestazioni per core sono migliorate notevolmente e non vediamo l'ora di un'integrazione ancora più ampia in futuro."