Per affrontare queste sfide, Shikoku Electric Power ha adottato un approccio di adeguamento graduale delle proprie risorse. Per prima cosa, l'azienda ha aggiunto memoria ai suoi attuali server IBM® Power9 (E950) per creare server di sviluppo e stabilire con precisione la capacità effettiva richiesta da S/4HANA. Sulla base di questo, l'azienda ha deciso di dimensionare correttamente i sistemi, partendo dai server di garanzia della qualità e passando ai server di produzione, verificando al contempo il carico e i requisiti e aggiungendo la memoria necessaria e altre risorse necessarie in ogni fase.

Nel frattempo, mentre procedeva con il progetto di migrazione del sistema ERP a S/4HANA, l'azienda doveva affrontare la fine imminente dei servizi di manutenzione per CIS Power 8 (S824).

A tal fine, sono stati rivisti i piani per garantire la qualità del server Power9 (E950) e per aggiungere memoria per i server di produzione e, in linea con la sostituzione del server CIS Power 8 (S824), è stato introdotto il server più recente IBM Power10 (E1050) come base in grado di supportare il sistema ERP. Oltre alle elevate prestazioni di elaborazione e alla memoria di grandi dimensioni, la condivisione delle risorse CPU utilizzando la piattaforma di virtualizzazione IBM PowerVM e il Shared Processor Pool consente un'allocazione stabile delle risorse anche in ambienti dove vengono eseguiti contemporaneamente più sistemi come S/4HANA, ECC6.0 e altre applicazioni, consentendo così l'adattabilità in caso di improvvisi aumenti di workload.

Inoltre, con un occhio di riguardo alle operazioni successive alla migrazione, Shikoku Electric Power ha adottato una configurazione che consente una rapida attivazione dei core fisici, consentendo all'azienda di affrontare in modo flessibile i futuri miglioramenti delle prestazioni di S/4HANA e la preparazione degli ambienti di sviluppo. Di conseguenza, l'azienda ha creato un'infrastruttura IT flessibile in grado di rispondere rapidamente ai futuri cambiamenti nelle operazioni aziendali.

Durante la migrazione al server CIS Power10 (E1050), è stato adottato un metodo di migrazione che utilizza la copia dei dati ad alta velocità tra i sistemi IBM Storage (da V7000 a FS7200) per ridurre al minimo i tempi di inattività. Questo ha consentito una notevole compressione del workflow coinvolto nella migrazione dei server, riducendo al minimo l'impatto operativo e consentendo di completare la migrazione verso il nuovo server in appena un giorno.