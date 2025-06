IBM Power offre una varietà di opzioni per soddisfare i clienti nel loro percorso verso SAP S/4HANA. Sia che tu stia prendendo in considerazione SAP HANA o S/4HANA di nuova generazione, IBM Power offre soluzioni on-premise, off-premise o completamente gestite (RISE with SAP), create per eseguire applicazioni mission-critical come SAP, accelerare le distribuzione ERP e delle applicazioni e massimizzare l'impatto che possono avere sulla gestione dei dati, l'integrazione, l'automazione e i processi aziendali.



La chiave per l'efficienza IT e la continuità aziendale è una piattaforma in grado di integrarsi con l'infrastruttura attuale e di supportare al tempo stesso la trasformazione digitale. I server IBM Power sono costruiti appositamente per applicazioni ad alta intensità di dati come SAP HANA e S/4HANA che richiedono grandi quantità di calcolo in-memory, ma consentono comunque di mantenere l'elevata disponibilità e la flessibilità necessarie per l'hybrid cloud.