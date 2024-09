Nonostante gli enormi vantaggi dell'AI, la distribuzione e l’adozione globale dei framework di AI continuano a rappresentare sfide sia in termini di comprensione della tecnologia sia per via della percepita complessità dell’implementazione tecnologica. Tuttavia, è in atto un cambiamento di settore fondamentale nei segmenti del marketing delle agenzie e della ricerca basata sulle prestazioni, guidato principalmente dalle tendenze della pubblicità su internet come l’ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) e il marketing sui motori di ricerca (SEM).

Il problema è che i siti web sono sostanzialmente stupidi. Non generano la propria intelligence per aiutare le aziende a guidare il business, nonostante il loro ruolo centrale nell'intelligence di marketing e nel commerce delle aziende. Ad esempio, sebbene le organizzazioni e i team aziendali adottino il machine learning per qualsiasi cosa, dalla data augmentation e l’automazione della pubblicità fino alla previsione dei comportamenti di acquisto, la tecnologia spesso non riesce ad acquisire i dati in prima persona immessi come primo passo nel percorso del cliente, lasciando i modelli di AI incompleti o imperfetti.

Inoltre, quando fanno riferimento a campagne pubblicitarie digitali e ai risultati generati dalle principali piattaforme come Google e Facebook, si affidano a informazioni incomplete provenienti da algoritmi che trattano ogni lead come conversioni, indipendentemente dal fatto che siano spam, richieste o clienti reali. Anche quando in queste campagne è integrata l'AI, le principali piattaforme di oggi nascondono all'azienda che dovrebbe possederli i dati critici sui termini di ricerca e altre informazioni, spesso citando come motivazione le normative sulla privacy.

I fondatori di SherloQ ritengono che le aziende dovrebbero essere in grado di vedere i propri dati e ricavarne insight. "C'è stato un punto in cui i termini di ricerca utilizzati dalle persone arrivavano al sito web, ma [Google e Facebook] hanno iniziato a portarli via anni fa", afferma Jim Fitzgerald, cofondatore e Chief Marketing Officer di SherloQ. "Con il passare del tempo, hanno iniziato a eliminare gran parte del linguaggio naturale che le persone utilizzano, privando i termini root di alcune parole. I marketer sanno che i termini root hanno un impatto sulla ricerca, ma non capiscono come il consumatore stia realmente parlando del prodotto o dell'azienda".

Questa lacuna nelle informazioni ha conseguenze reali per le aziende e le agenzie, anche quando utilizzano il performance marketing e le campagne pubblicitarie digitali più avanzate.

Ad esempio, un'azienda potrebbe avere una grande idea di marketing che in qualche modo non va a segno perché non ha visibilità sul modo in cui i clienti cercano effettivamente i suoi prodotti. Questo era il caso di Hurley & David Inc. (HDAIR), un'azienda HVAC che voleva vendere unità ductless di condizionamento dell'aria, note come mini-split.