L'efficace trasformazione digitale di qualsiasi azienda comporta l'ottimizzazione dei processi per fornire un servizio fluido e in linea con l'era digitale in cui ci troviamo. In questo senso, le API sono una componente fondamentale nella trasformazione delle aziende, in quanto facilitano la connessione e l'integrazione di diverse componenti digitali e hanno un impatto sui servizi con cui il cliente finale interagisce.

SegurCaixa Adeslas, una società appartenente al gruppo Mutua Madrileña e di proprietà di CaixaBank, ha nel suo DNA l'impegno per l'innovazione allo scopo di fornire un servizio agile e pertinente ai propri clienti.

Il piano di trasformazione digitale in cui l'azienda è immersa ha reso necessario un importante cambiamento nell'installazione on-premise di API Connect, che era in esecuzione sulla versione 5. Accelerando i processi di sviluppo e aumentando lo sviluppo delle API in base all'attuale ritmo digitale, SegurCaixa Adeslas aveva bisogno di far evolvere questa piattaforma per avere una maggiore scalabilità e affrontare l'aumento del carico di elaborazione che la trasformazione digitale sta gradualmente generando.

Allo stesso tempo, l'azienda aveva anche bisogno di adattare il modello di governance delle API e gli strumenti di gestione per consentire ai team di sviluppo di accelerare la costruzione e la distribuzione delle API senza perdere il controllo e la qualità su questi asset. La versione attuale ha portato a un modello Agile, complesso da gestire e scarsamente integrato con la piattaforma DevOps e QA dell'azienda.

La mancanza di una capacità di disponibilità elevata è stata anche un limite per SegurCaixa Adeslas in questa fase di modernizzazione. Sebbene la piattaforma abbia dimostrato una grande robustezza fino ad oggi, qualsiasi interruzione del servizio ha avuto un impatto sui sistemi e poteva influire sui servizi IT dell'azienda

Infine, l'azienda aveva anche l'esigenza di poter effettuare test attraverso un ambiente UAT operativo, affrontabile attraverso un'evoluzione della Api management platform.