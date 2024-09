Ampiamente conosciuta come società attiva nell'adozione di tecnologie all'avanguardia, Samsung Electro-Mechanics utilizza già molti dati generati durante la fase di produzione per ottenere insight utili per migliorare la qualità dei suoi prodotti. Ciò includeva dashboard di monitoraggio dei dati per individuare ed eliminare i fattori che causano difetti nel processo di produzione per aumentare la purezza del prodotto.

Samsung Electro-Mechanics dispone di una vasta gamma di sistemi di produzione, che comprende il Manufacturing Execution System (MES) per gli input di produzione, i sistemi di dati delle strutture e i sistemi di analisi della resa per la valutazione della qualità. Tuttavia, i dati prodotti in questi sistemi si estendono in tutta l'organizzazione e sono diffusi su sistemi diversi e ne rendono difficile l'individuazione, la standardizzazione e l'utilizzo in modo rapido ed efficiente. La situazione si è ulteriormente complicata con dati duplicati presenti in sistemi diversi con casi di informazioni personali e sensibili non distinte tra loro. Era necessaria una governance rigorosa per utilizzare le diverse fonti di dati per ottenere insight utili.



"Poiché non esisteva una visione integrata dei dati sparsi, ogni responsabile doveva chiedere in giro, trovare la posizione dei dati, spiegare al responsabile del sistema di cosa aveva bisogno e quindi richiedere e ricevere i dati. La raccolta individuale dei dati per l'analisi richiedeva molto tempo e molti sforzi poiché era necessario utilizzare tutti i metodi, inclusa la rete personale, per ottenere e analizzare i dati. Ciò ha reso ancora più difficile tenere traccia delle approvazioni e dei diritti di accesso chiari per i dati desiderati. La verifica delle modifiche ai diritti di accesso richiedeva altrettanto tempo, il che a volte ha portato a errori nella raccolta dei dati", ha affermato Sanghee Han, lead del progetto, Samsung-Electro Mechanics.

Samsung Electro-Mechanics ha esaminato tutte le soluzioni leader del mercato e ha condotto proof of concept su cui la piattaforma sarebbe stata in grado di fornire una buona connettività con database e server come Impala, SAP HANA, MS SQL e Oracle. Doveva essere ricercabile (i dati potevano essere estratti e inviati direttamente) e, soprattutto, personalizzabile in base ai sistemi di distribuzione e ai sistemi di sicurezza di Samsung Electro-Mechanics.