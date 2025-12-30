L'automazione riduce i tempi di ciclo e aumenta la produttività nell'elaborazione dei sinistri
Un'importante società di gestione dei sinistri assicurativi stava lottando per tenere il passo con i crescenti volumi di richieste di risarcimento, utilizzando un processo manuale e pesantemente cartaceo. I dipendenti passavano ore a rivedere i documenti, a reinserire i dati e a navigare in sistemi obsoleti, elaborando solo 15 richieste di risarcimento al giorno. In un settore in cui velocità e precisione sono fondamentali, questo collo di bottiglia minacciava la crescita e la competitività.
Con l'aumento delle aspettative dei clienti e dei costi operativi, l'assicuratore aveva bisogno di una soluzione scalabile per ridurre i tempi di consegna e liberare i dipendenti per concentrarsi sul lavoro di maggior valore. Il mandato era chiaro: la modernizzazione non era solo opzionale: era essenziale.
Per modernizzare il processo di reclamo, la compagnia assicurativa ha collaborato con Salient Process, un IBM Gold Business Partner, per implementare soluzioni di automazione e AI su misura. Salient ha lavorato a stretto contatto con il client per mappare i workflow, identificare opportunità di automazione e garantire un lancio senza intoppi.
Salient ha implementato la tecnologia Robotic Process Automation (RPA) di IBM, che ha aiutato a eliminare compiti ripetitivi, e la piattaforma IBM® Business Automation Workflow, che ha digitalizzato e semplificatp i processi per i dipendenti. Inoltre, IBM® watsonx.ai una suite di soluzioni AI ha aiutato l'assicuratore a utilizzare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per estrarre dati da documenti complessi ricchi di contenuti.
Il risultato? Un passaggio all'automazione intelligente, alimentato dall'acume azienadle della compagnia assicurativa, dall'esperienza di Salient Process e dalla tecnologia IBM, che ha ridotto gli errori e trasformato la gestione dei sinistri in un'operazione più veloce, intelligente e scalabile.
"Integrando IBM® RPA, Business Automation Workflow e IBM® Watsonx, il cliente è passato da 15 richieste al giorno a 288, ottenendo un aumento di produttività di 20 volte e tempi di ciclo 4 volte più rapidi," ha detto French.
L'elaborazione intelligente dei documenti ha aiutato la compagnia assicurativa a scalare le operazioni e a superare gli obiettivi di crescita prima del previsto. Workflow semplificati e tempi di risposta più rapidi hanno migliorato la soddisfazione del cliente e dato all'assicuratore un vantaggio competitivo.
Oggi, Salient Process rimane un partner affidabile poiché l'assicuratore esplora nuove innovazioni digitali realizzate con l'automazione e le soluzioni AI di IBM.
Fondata nel 2011 e con sede a Cheyenne, WY, Salient Process è una società di servizi di automazione aziendale che aiuta le organizzazioni a ottimizzare le operazioni e ad allineare i risultati dei processi agli obiettivi organizzativi. Offrono AI orientata ai processi, la mappatura dei processi, il mining, la gestione delle decisioni, RPA e automazione del workflow per favorire l'efficienza e i risparmi sui costi. Salient collabora con i clienti per offrire soluzioni su misura che automatizzano l'elaborazione dei sinistri e consentono una crescita scalabile.
