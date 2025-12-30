Un'importante società di gestione dei sinistri assicurativi stava lottando per tenere il passo con i crescenti volumi di richieste di risarcimento, utilizzando un processo manuale e pesantemente cartaceo. I dipendenti passavano ore a rivedere i documenti, a reinserire i dati e a navigare in sistemi obsoleti, elaborando solo 15 richieste di risarcimento al giorno. In un settore in cui velocità e precisione sono fondamentali, questo collo di bottiglia minacciava la crescita e la competitività.

Con l'aumento delle aspettative dei clienti e dei costi operativi, l'assicuratore aveva bisogno di una soluzione scalabile per ridurre i tempi di consegna e liberare i dipendenti per concentrarsi sul lavoro di maggior valore. Il mandato era chiaro: la modernizzazione non era solo opzionale: era essenziale.