I risultati della nuova infrastruttura sono stati evidenti quasi subito. La capacità dinamica fornisce a Rg19 un modello di determinazione dei prezzi pay-per-use che consente di mantenere la capacità di buffer per la crescita futura. La capacità viene addebitata solo quando viene utilizzata, e ora è in grado di accogliere rapidamente nuovi clienti e di adattarsi rapidamente alle variazioni di capacità, allineando i costi all'utilizzo da parte dei clienti e trasferendo questa flessibilità ai clienti stessi. Poiché i costi sono ora basati sull'utilizzo, Rg19 può offrire termini più brevi e flessibili senza rischi e può scalare in base alle esigenze dei suoi clienti, senza pagare per una capacità superiore a quella utilizzata. Poiché la maggior parte dell'utilizzo della capacità non è lineare, questo rappresenta un enorme vantaggio per la struttura dei costi di Rg19 e riduce i costi operativi per i clienti. Inoltre, Rg19 prevede di ottenere una riduzione del 19% dei costi operativi, un vantaggio sostanziale per i suoi profitti.

Il finanziamento è una parte importante in molti progetti di implementazione, perché può aiutare le aziende ad avviare i progetti prima e più rapidamente di quanto sarebbero altrimenti in grado di fare.

"Il vantaggio principale è che ora siamo più flessibili nel modo in cui proponiamo le nostre offerte al mercato e implementiamo le soluzioni per i clienti. Eccelliamo in ogni SLA e siamo estremamente soddisfatti della robustezza e della capacità dei sistemi", afferma Lars Nygren, Chief Technology Officer di Rg19.