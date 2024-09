In Germania il costo per la consulenza di un avvocato può essere proibitivo, specialmente per i titolari di piccole imprese non coperti da assicurazione legale. Tuttavia, esiste un'enorme domanda non soddisfatta di consulenza legale in materia di contratti, diritto di proprietà, diritto di famiglia e altre questioni comuni.

La questione della trasparenza dei costi inibisce ulteriormente la decisione di chiedere una consulenza legale: a quanto ammonterà la fattura legale quando il contatore si fermerà?

Volendo migliorare l'accesso alla consulenza legale in Germania e vedendo in Internet una piattaforma per raggiungere questo obiettivo, l'avvocato e cofondatore di QNC Michael Friedmann ha lanciato nel 2000 il sito www.123recht.de (Legge 123), il primo sito web tedesco progettato per aiutare i consumatori a trovare avvocati e stimare i costi legali. Nel 2004, Friedmann ha introdotto il sito web www.frag-einen-anwalt.de (Chiedi a un avvocato) che consentiva ai consumatori di coinvolgere avvocati online per offrire consulenza legale a una tariffa forfettaria conveniente per consultazione.

Negli anni successivi, QNC ha accolto milioni di visitatori online e ha compilato un formidabile database di oltre 180.000 domande frequenti vagliate da avvocati esperti. Per estendere il valore di questo database legale, QNC ha voluto avviare un nuovo servizio per fornire servizi legali a basso costo alle piccole imprese su base mensile. Ma un enorme ostacolo tecnico lo ostacolava. Se avessero utilizzato i tradizionali strumenti di ricerca per "parole chiave", gli avvocati a contratto con QNC avrebbero impiegato una notevole quantità di tempo per trovare le risposte alle domande dei clienti. Queste ricerche dispendiose in termini di tempo avrebbero reso il costo dell'abbonamento troppo alto per essere commercialmente praticabile per il mercato delle piccole imprese.

Mentre si stava occupando di questo problema, partecipando a una conferenza di tecnologia legale, Friedmann aveva scoperto che di recente IBM aveva completato una versione in lingua tedesca del suo set di strumenti di AI Watson™. “Il rappresentante IBM mi aveva detto: "il tuo contenuto è proprio ciò per cui Watson è stato inventato. Tu rispondi alle domande e Watson trova le domande a cui rispondere,"" dice Friedmann. "QNC, in effetti, fornisce un servizio di tutela legale."