Pyramid Analytics

Tutte le aziende si basano sui dati, ma molte organizzazioni hanno difficoltà a ottenere insight fondamentali. È una storia comune: tutti i reparti hanno bisogno di dati aggiornati e accurati per prendere le giuste decisioni tattiche e strategiche. Tuttavia, la maggior parte dei membri del team non ha le competenze tecniche richieste. Contattare il team di dati per richiedere un report significa aspettare giorni o addirittura settimane, in quanto l'attività continua a essere rimandata a un team già oberato di lavoro. In questa realtà, i reparti devono fare una scelta difficile. Possono aspettare i dati, il che può comportare opportunità mancate e possibili sviste, oppure andare avanti senza i dati, prendendo decisioni basate sull'intuito e l'istinto.

Affidarsi al team dei dati come intermediario per il reporting di BI è frustrante sia per gli utenti business, sia per i team dei dati, soprattutto quando i dati sono distribuiti su più repository e rappresentati in modi diversi su ciascun sistema. I preziosi insight rimangono non sfruttati e sottoutilizzati nei processi decisionali, riducendo la competitività e l'agilità.