Forse il miglior esempio dell'innovazione congiunta in azione è stato l'integrazione profonda del pacchetto ERP principale dell'azienda, Pronto Xi, con le funzionalità di reporting di IBM Cognos Analytics . Secondo Paul Goepfert, Chief Marketing Officer di Pronto Software, la release di questa soluzione strettamente accoppiata (una novità a livello mondiale tra le offerte ERP) rappresenta un vero e proprio punto di svolta per un segmento così poco servito. "In sostanza, abbiamo portato Cognos sul mid-market australiano", afferma Goepfert, "e, aspetto altrettanto importante, lo abbiamo impacchettato in modo da renderlo molto più facilmente utilizzabile da parte dei clienti del mid-market."

Per la maggior parte delle aziende del mid-market, spiega Goepfert, il modo per rendere più facile l'adozione e l'utilizzo di una tecnologia ha molto a che fare con il modo in cui viene presentata. "A differenza delle grandi aziende, che sono più tipicamente utenti di Cognos, le aziende del mid-market non possono giustificare la presenza di un team di BI dedicato", afferma. "L'essenza della nostra strategia consiste nell'incorporare in modo intelligente le funzionalità di reporting e di analytics di Cognos che si integrano con le funzioni chiave dell'ERP e che possono creare il massimo valore".

In breve, si tratta di identificare i casi d'uso che contano e di incanalare queste intuizioni nelle attività di sviluppo del prodotto in corso. Gates, che ha diretto per cinque anni l'unità R&D dell'azienda, sostiene che questo approccio racchiude perfettamente il modo in cui Pronto Software e IBM collaborano continuamente per portare nuove innovazioni ai clienti del mid-market. "Il nostro team di sviluppo prodotti parla regolarmente con i team di R&D di IBM delle nuove funzionalità e degli aspetti rilevanti per le nostre roadmap di prodotto", spiega. "La nostra collaborazione si estende anche ai test, con Pronto Xi che funge da piattaforma di beta test per nuove funzionalità a complemento dei test eseguiti da IBM nei propri laboratori."

Oggi, Pronto Software e IBM stanno consolidando il loro rapporto di collaborazione per portare funzionalità di AI e automazione ai clienti di Pronto Software che afferiscono al mid-market. Ora a pieno ritmo, questo impegno congiunto è focalizzato sulla definizione di casi d’uso in cui è possibile utilizzare l’AI per semplificare e automatizzare le funzioni principali della piattaforma ERP Pronto Xi e sulla priorità in base al loro time to value. Per supportarlo e incoraggiarlo, IBM ha fornito al team di sviluppo di Pronto Software una formazione di base sull'AI, seguita da un Hackathon di successo per mettere in pratica tale formazione e migliorare il processo di ideazione.

Seguendo i processi di design thinking associati alla metodologia IBM Garage, i team combinati hanno quindi creato una roadmap di implementazione per i casi d'uso dell'AI più promettenti. Questo ha tenuto conto di tutto, dai flussi di dati sottostanti e dai punti di integrazione alle modifiche necessarie al design delle schermate e al flusso dell'esperienza della piattaforma Pronto Xi. Una volta completato, il team ha quindi iniziato a progettare prove di concetto e, da lì, dei minimum viable product (MVP). A sottolineare l'approccio orientato al cliente di entrambe le aziende, il team di gestione prodotto di Pronto Software sta coinvolgendo alcuni utenti di Pronto Xi per ricevere feedback.