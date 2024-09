Con oltre 27.000 studenti iscritti a più di 200 corsi di laurea, la Portland State University (PSU) ha come priorità assoluta quella di garantire a ogni studente una formazione davvero arricchente. Ciò richiede un’eccellente pianificazione e gestione delle risorse.

Alison Nimura, manager del Business Intelligence Team alla Portland State University, spiega: "Che si tratti di monitorare le iscrizioni, consigliare gli studenti o preparare il budget per l'anno successivo, quasi tutti gli aspetti della vita universitaria dipendono dalla possibilità di accedere rapidamente a dati chiave sulle prestazioni e a rapporti critici per l'azienda". Abbiamo circa 1.500 utenti Cognos e molti dei nostri reparti operativi semplicemente non sarebbero in grado di funzionare senza il reporting accurato e intuitivo che forniamo quotidianamente.

“Per molti anni abbiamo utilizzato IBM Cognos per supportare il reporting a livello universitario—con grande successo. Ma ci sono molte opportunità di miglioramento: siamo sempre impegnati con le unità accademiche e il personale amministrativo per capire come portare le nostre funzionalità di reporting al livello successivo".

Dopo aver ricevuto il feedback di vari utenti, il team di business intelligence della PSU ha individuato una serie di modi per migliorare il reporting in tutta l'università.

Prosegue Alison Nimura: "I nostri utenti volevano migliorare l'aspetto dei nostri strumenti di reporting, con un'interfaccia più moderna che consentisse loro di adattare e personalizzare le dashboard in base alle proprie esigenze individuali. Abbiamo anche visto il potenziale di un’interfaccia utente più intuitiva che aiuterebbe attivamente gli utenti a esplorare diversi modi di visualizzare le informazioni”.

Ad esempio, il team di business intelligence ha individuato una serie di casi d'uso per le visualizzazioni che potrebbero aiutare gli utenti a interpretare i dati di geolocalizzazione con maggiore precisione.

"Gli strumenti che avevamo a disposizione erano in grado di visualizzare solo i dati su mappe a livello mondiale o nazionale", afferma Alison Nimura. "Volevamo andare molto più in profondità ed esaminare i dati geografici a livello di stato, città o persino campus."

E aggiunge: “Gli utenti hanno anche affermato che avrebbero voluto un maggiore controllo sul caricamento dei propri dati in Cognos. Nei periodi più impegnativi dell'anno, come quelli di immatricolazione degli studenti, dover attendere che l'IT aggiunga dati al nostro data warehouse centrale potrebbe talvolta ritardare il lavoro mission-critical."