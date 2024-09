I clienti vogliono essere ascoltati, soprattutto quando le cose non vanno come dovrebbero o le loro esigenze non vengono soddisfatte. Il modo in cui un'organizzazione acquisisce e risponde a un feedback può creare o distruggere la relazione con un cliente.

Elaine Kearns, responsabile del reparto reclami e rimedi di Permanent TSB, spiega: “Sotto la guida del nostro amministratore delegato, Eamonn Crowley, Permanent TSB ha assunto un nuovo obiettivo: ottenere la fiducia dei nostri clienti in modo da diventare una comunità al servizio di una comunità. Un caposaldo della nostra strategia aziendale è un’efficace gestione dei reclami, perché ogni reclamo rappresenta un'occasione di ascoltare e imparare dai nostri clienti.” Per evitare che le lamentele dei clienti sfuggissero alla rete o richiedessero troppo tempo per essere risolte, Permanent TSB ha deciso di automatizzare e semplificare il proprio sistema di gestione dei reclami. L'obiettivo della banca è stato quello di migliorare la qualità e la velocità delle comunicazioni, soddisfacendo i clienti e i requisiti normativi. “Volevamo andare alla radice del motivo per cui i clienti si mettevano in contatto con noi, per poter risolvere al meglio ogni reclamo. Allo stesso tempo, volevamo eliminare i carichi di lavoro manuali e migliorare il reporting internamente.” I clienti vogliono essere ascoltati, soprattutto quando le cose non vanno come dovrebbero o le loro esigenze non vengono soddisfatte. Il modo in cui un'organizzazione acquisisce e risponde a un feedback può creare o distruggere la relazione con un cliente.

