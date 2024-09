"Abbiamo rivisto i nostri obiettivi e ci siamo resi conto che le soluzioni Workday offrivano l'elevato grado di flessibilità che desideravamo. Workday Human Capital Management ci consente di configurare i flussi di processo per soddisfare le nostre esigenze di gestione delle prestazioni senza grandi sforzi di sviluppo. Più in generale, siamo rimasti colpiti dalla semplicità dell'esperienza utente di Workday."

Okamoto aggiunge: "Volevamo passare agli OKR per la gestione delle prestazioni il prima possibile, quindi ci siamo prefissati il lancio in aprile, all'inizio dell'anno finanziario. Per ottenere un'implementazione globale di successo in un breve periodo di tempo, abbiamo deciso di operare inizialmente solo con la funzionalità HR di base minima necessaria e di aggiungere moduli per espandere la funzionalità in seguito. Workday Human Capital Management funge da archivio centrale per i dati dei dipendenti e costituisce il fondamento della nostra funzione HR".

i-PRO si è affidata a IBM Consulting per supportare la sua trasformazione delle risorse umane. IBM Workday Consulting Services ha aiutato l'azienda a garantire che il sistema HR fosse attivo contemporaneamente in Giappone, Cina e Stati Uniti, in soli sette mesi.