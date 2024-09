Otsuka Pharmaceutical (link esterno a ibm.com) è stata fondata nel 1964. Otsuka Pharmaceutical è impegnata in un approccio olistico alla salute e al benessere delle persone e si impegna a creare prodotti farmaceutici e nutraceutici innovativi e assolutamente originali basati sulla filosofia aziendale "I dipendenti di Otsuka creano nuovi prodotti per una salute migliore in tutto il mondo".