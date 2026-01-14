La scalabilità della comunicazione personalizzata è una sfida per qualsiasi grande rete sanitaria e Oncoclínicas & Co, il più grande gruppo nel campo dell'oncologia dell'America Latina, non ha fatto eccezione.

Gestendo più di 140 unità e servendo centinaia di migliaia di pazienti ogni anno, l'organizzazione si è trovata ad affrontare una crescente complessità nella gestione di interazioni frequenti e dipendenti dalle tempistiche. I pazienti erano abituati all'immediatezza e all'attenzione personale dell'assistenza in clinica, tuttavia i canali digitali non offrivano la stessa esperienza. I sistemi frammentati e i processi manuali creavano ritardi e alti tassi di disconnessione, rendendo più difficile il mantenimento del servizio continuo ed empatico che i pazienti si aspettavano.

Per preservare il tocco umano e la propria reputazione di accessibilità, Oncoclínicas doveva unificare le comunicazioni, automatizzare le attività di routine e abilitare connessioni più veloci e affidabili, senza aggiungere alcuna complessità operativa.

"La missione di Oncoclínicas&Co va oltre il trattamento tecnico. Credo profondamente che ogni paziente meriti non solo l'eccellenza clinica, ma anche un'assistenza umanizzata, agile e attenta", afferma Paula Soares, CX Manager di Oncoclínicas&Co.