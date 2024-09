Per ricevere supporto in questa impegnativa impresa, Omni Remotes si è rivolta a IBM.

"Abbiamo scelto IBM come partner strategico sulla base della nostra esperienza positiva di collaborazione con loro quando facevamo parte di Philips", ricorda Miguel Vidal.“Da quel momento, il team IBM aveva già una buona conoscenza del nostro business e dei nostri processi, il che ha rappresentato un altro grande vantaggio.Inoltre, il team IBM ha dedicato tempo e sforzi significativi per sviluppare una comprensione più approfondita dei nostri requisiti, quindi eravamo sicuri che la loro proposta avrebbe soddisfatto tutte le esigenze.Per di più, IBM era uno dei pochi fornitori in grado di offrire supporto a tutti i nostri siti presenti nel mondo."

Alain Perrot, Chief Executive Officer di Omni Remotes, aggiunge: “IBM era un forte concorrente e alla fine è diventato il nostro fornitore di fiducia, in quanto aveva una proposta di valore convincente.Hanno compreso il nostro business e sono stati in grado di offrirci la scalabilità e l'agilità di cui abbiamo bisogno per crescere con i nostri clienti, attraverso le loro soluzioni end-to-end".

Un team di esperti di IBM Services ha progettato e implementato una gamma di applicazioni SAP Business Suite, inclusi i moduli per la gestione dei materiali, le vendite e la distribuzione, la pianificazione della produzione, la finanza e il controllo.Il team IBM ha anche fornito il supporto applicativo per l'avvio di SAP.

Vijaya Kumar, responsabile IT di Omni Remotes, spiega: "Abbiamo valutato le applicazioni aziendali di diversi fornitori.Fondamentalmente, abbiamo deciso di scegliere SAP perché offriva le funzionalità di cui avevamo bisogno, oltre a un margine per crescere in futuro.Inoltre, i nostri dipendenti conoscevano già SAP e apprezzavano la piattaforma, quindi abbiamo potuto evitare costosi corsi di formazione.

"Abbiamo deciso di eseguire le nostre applicazioni SAP sul database SAP HANA, perché la piattaforma SAP HANA ha una roadmap solida e convincente."SAP ha in cantiere una miniera di aggiornamenti e funzionalità aggiuntive, e tutte saranno disponibili sulla piattaforma SAP HANA”.

Il team IBM ha progettato un modello SAP globale basato sulle principali aree geografiche di Omni Remotes, concentrandosi sulla riduzione della complessità del modello di vendita e distribuzione ai clienti.Utilizzando un modello globale SAP, Omni Remotes è riuscita a completare l'implementazione in Cina a costi contenuti.

IBM Services ha integrato le applicazioni SAP e i relativi servizi di gestione su IBM Cloud Bare Metal Server, consentendo a Omni Remotes di beneficiare di prestazioni e scalabilità abilitate per il cloud.L'ufficio Omni Remotes di Singapore ospita un sito di ripristino d'emergenza per le applicazioni SAP.

Vijaya Kumar continua: "Per contenere i costi, vogliamo mantenere un team IT interno estremamente snello, quindi una soluzione cloud era perfetta per la nostra azienda.Inoltre, liberando i nostri dipendenti IT dall'onere di gestire e mantenere un'infrastruttura IT, consentiremmo loro di concentrarsi sulla nostra attività aziendale principale.

"Potendo semplicemente collegarci ai server IBM Cloud Bare Metal, non dovevamo preoccuparci di progettare, acquistare e configurare la nostra infrastruttura da zero."Data la scadenza ravvicinata per il completamento della transizione aziendale, questo è stato un enorme vantaggio.

“Man mano che la nostra azienda cresce, possiamo semplicemente richiedere capacità aggiuntiva quando necessario, senza affrontare i ritardi e la complessità derivanti dalla necessità di espandere il nostro set di server fisici.Inoltre, per noi, l'abbonamento a IBM Cloud Bare Metal Servers si è rivelato più economico rispetto alla gestione del nostro data center."

Grazie all'eccellente supporto di IBM, Omni Remotes è stata in grado di completare senza problemi il complesso passaggio al nuovo ambiente.L'azienda ha implementato il nuovo panorama SAP nei suoi uffici di Singapore, Cina, Stati Uniti e Belgio.

Miguel Vidal sottolinea: “Grazie all'eccellente supporto di IBM, abbiamo implementato le nuove soluzioni SAP in soli sei mesi, rispettando la scadenza della cessione.Inoltre, il team IBM ci ha mostrato come completare la migrazione senza interrompere le operazioni commerciali."

Jean Ong, Business SIOP Manager di Omni Remotes, commenta: “La mia esperienza di lavoro con il team IBM è stata eccezionale.I consulenti erano molto esperti e hanno offerto un supporto eccellente durante le attività più difficili, come quando abbiamo migrato i nostri dati dal sistema Philips al nostro nuovo ambiente".

Eunice Ng, Financial Controller di Omni Remotes, aggiunge: “Il team IBM ci ha mostrato come semplificare i nostri sistemi e processi e ottenere la massima utilità utilizzando le funzionalità standard di SAP.Di conseguenza, siamo stati in grado di evitare personalizzazioni dispendiose in termini di tempo, che avrebbero potuto causare difficoltà in caso di futuri aggiornamenti ed espansioni".

I dipendenti di Omni Remotes sono entusiasti delle nuove soluzioni SAP in esecuzione su IBM Cloud Bare Metal Server.

Vijaya Kumar osserva: "IBM ci fornisce prestazioni elevate per aiutarci a trarre il massimo beneficio dalle nostre soluzioni SAP e un'affidabilità eccezionale per garantire che i servizi critici per l'azienda siano sempre disponibili.Spostando le nostre soluzioni SAP su IBM Cloud Bare Metal Server, abbiamo ridotto i costi di amministrazione IT e il carico di lavoro interni, trasformandoci da unità puramente operativa a unità strategica che aiuta l'azienda a raggiungere i propri obiettivi."