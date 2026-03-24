In un mercato guidato dalla precisione e dalla velocità, anche piccole inefficienze possono avere grandi conseguenze. Oiki, produttore e distributore leader di acciaio inossidabile e leghe speciali, si è reso conto che il suo processo di gestione degli ordini necessitava di essere affinato per supportare un impegno strategico invece di essere appesantito da passaggi amministrativi. La maggior parte degli ordini dei clienti arrivava via e-mail, il che obbligava i rappresentanti di vendita a interpretare manualmente i messaggi e a ricercare i dettagli nei sistemi interni. Questo workflow ripetitivo consumava tempo prezioso e ritardava le risposte, limitando la scalabilità e la soddisfazione dei clienti.

Sebbene il processo non comportasse rischi operativi immediati, rappresentava un'opportunità mancata di efficienza e crescita. L'opportunità era chiara: trasformare un processo manuale in un workflow snello e intelligente che migliora l'efficienza e migliora l'esperienza del cliente.