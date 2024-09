OEDIV fornisce da molti anni servizi IT in hosting e su cloud privato ad aziende leader di medie dimensioni e in crescita. I clienti dell'azienda provengono da molti settori diversi e tutti hanno bisogno di livelli di disponibilità massimi, ad esempio per mantenere attive le casse, per assicurare che le supply chain effettuino sempre le consegne o per garantire che le linee di produzione funzionino costantemente.

Andreas Hingst, Executive Manager del reparto Infrastructure & Cloud Services di OEDIV, afferma: “I nostri clienti portano avanti i loro progetti di trasformazione digitale, che comportano processi aziendali sempre più complessi e a volumi di dati maggiori. Per molti clienti, ogni minuto è importante e i ritardi si accumulano rapidamente, con conseguenti costi di recupero elevati e mancati ricavi. Per questo motivo, la disponibilità è diventata per noi una priorità fondamentale per garantire ai nostri clienti operazioni commerciali sempre fluide.”

Per fornire un servizio di livello superiore, OEDIV ha impiegato tempo, sforzi e personale nella manutenzione del sistema e nell'eccellenza operativa. Ma con la crescita dell'azienda, è diventato chiaro che l'infrastruttura IT esistente stava raggiungendo i limiti di prestazioni, capacità e affidabilità, rendendo difficile l'acquisizione di nuovi clienti.