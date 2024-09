Con una concorrenza agguerrita e margini ristretti, ogni organizzazione è alla ricerca di un modo per farsi strada nel mercato. Ciò significa sempre più utilizzare i dati per trovare opportunità per aumentare le entrate, ridurre i costi o semplificare i processi aziendali. Ad esempio, l'analisi predittiva viene utilizzata per prevedere e prepararsi a eventuali danni nella supply chain, mentre la machine learning può aiutare le aziende a rivolgersi meglio ai clienti.

Tuttavia, la quantità di informazioni che le aziende devono analizzare alla ricerca di approfondimenti sta aumentando in modo esponenziale. Ciò pone un problema per chi gestisce l'infrastruttura sottostante: come memorizzare in modo efficiente ed economico queste montagne di informazioni e come fornire agli utenti business un accesso rapido?



NTT DATA Business Solutions MSC Sdn Bhd in Malesia guida e supporta le aziende attraverso la trasformazione digitale basata sui dati, fornendo servizi di consulenza, servizi IT gestiti e supporto tecnico. Sviluppa inoltre software per operare negli ambienti SAP ERP e SAP HANA dei propri clienti—contribuendo a rendere efficienti le operazioni e a fornire rapidamente approfondimenti.



Sebastian Chia, Head of Global Managed Services – Data Center Services di NTT DATA Business Solutions MSC Sdn Bhd, commenta: "Per sfruttare appieno i dati come nuova risorsa naturale per il business, le organizzazioni hanno bisogno dell'infrastruttura giusta—e soprattutto dell'architettura di storage giusta. I clienti si affidano a noi per fornire loro funzionalità IT all'avanguardia che consentano loro di concentrarsi sui propri obiettivi aziendali. Nell'ambito del nostro percorso di continuo miglioramento, abbiamo cercato di migliorare le prestazioni e la scalabilità dello storage."