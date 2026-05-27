Trasformare l’esperienza del paziente attraverso progettazione e ingegneria del prodotto

Per affrontare queste sfide, NHS England ha collaborato con IBM per migliorare l'app NHS, in hosting su Microsoft Azure. L’approccio si è focalizzato sulla creazione di un’esperienza fluida e orientata al paziente, riducendo al contempo la pressione sul personale in prima linea.

La partnership ha introdotto funzionalità avanzate per i pazienti, dalla gestione dei farmaci alla messaggistica sicura e alla prenotazione degli appuntamenti, fino all’accesso ai risultati degli esami. Queste funzionalità consentono ai pazienti di avere un maggiore controllo sulla propria assistenza sanitaria, riducendo la dipendenza dai canali tradizionali come le telefonate e le visite in presenza. Ad esempio, i pazienti possono ora richiedere ripetizioni di prescrizioni con pochi tocchi, risparmiando tempo e migliorando l’aderenza ai piani terapeutici. Entrambi i team hanno inoltre utilizzato le funzionalità di Adobe Target per l’A/B testing, supportando le decisioni basate sui dati e il miglioramento continuo del design e delle funzionalità dell'app NHS.

Per ampliare l’impatto dell'app NHS, il team Product Engineering and Design di IBM ha integrato oltre 15 nuovi fornitori attraverso un processo semplificato, estendendo la copertura nazionale dei servizi principali e aggiungendo nuove funzionalità. Un'interfaccia utente e una navigazione riprogettate hanno reso l'app NHS più intuitiva, assicurando ai pazienti di trovare e utilizzare facilmente i servizi desiderati.

Grazie alla propria esperienza nel product engineering, IBM ha supportato NHS England nella definizione di un modello operativo di prodotto orientato al miglioramento continuo. Roadmap automatizzate, backlog consolidati e un solido framework di misurazione hanno consentito di monitorare le prestazioni, allineando al contempo l’evoluzione dell’app agli obiettivi di NHS England. Questo approccio basato sul prodotto ha garantito che i miglioramenti apportassero un valore misurabile, sia in termini di soddisfazione dei pazienti, sia di riduzione dei costi operativi.

Le capacità uniche di IBM nella progettazione e ingegneria del prodotto e nell'innovazione in campo sanitario si sono rivelate fondamentali durante tutta la trasformazione. Combinando competenze tecniche e una profonda comprensione delle esigenze dei pazienti, IBM ha aiutato NHS England a creare un servizio digitale sostenibile, in grado di adattarsi alle esigenze in continua evoluzione del sistema sanitario.