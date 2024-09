NexJ Health Inc.

NexJ Health ha scelto la piattaforma IBM Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) per supportare i servizi inaugurali di Call&Check, che il gruppo ha implementato sull'isola di Jersey e a New Malden, Whitby e Liverpool come parte del progetto Safe&Connected, finanziato dall'Ufficio dell'interno del governo britannico. L'azienda ha fornito uno stack locale su IBM Cloud a Londra per garantire la residenza dei dati locali, in linea con i requisiti del servizio postale e della sanità. Poiché la maggior parte delle attività di NexJ Health si svolge su IBM Cloud, implementare la soluzione è stato semplice. Come spiega Tatham: “Siamo stati in grado di avviare la nostra soluzione IBM Cloud molto rapidamente, con la possibilità di configurare il nostro runbook in modo che fosse lo sempre stesso e corrispondente alle nostre implementazioni in Canada. Ogni singola cosa che doveva fare, siamo riusciti a configurarla senza apportare modifiche al nostro stack tecnologico.”

L'unica difficoltà, dice, era assicurarsi che soddisfacesse tutte le varie normative. Questo include il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'UE e i controlli sulla privacy, sulla sicurezza e sulla gestione in conformità ai requisiti della norma ISO 27001. L'infrastruttura IBM Tier IV ha inoltre facilitato misure di sicurezza come firewall multipli, password complesse e crittografia dei dati inattivi e in transito.



Oltre alla IaaS di base, la soluzione include IBM Cloud Block Storage, che fornisce a NexJ Health la Internet Small Computer System Interface (iSCSI), supportata da flash, nonché una crittografia trasparente e snapshot automatizzati. Anche IBM Cloud Object Storage svolge un ruolo chiave nell'archiviazione di backup crittografati.



Con tutte queste misure di sicurezza e resilienza in atto, l'implementazione della soluzione è stata un successo straordinario. A New Malden, Whitby e Liverpool, dove NexJ Health ha effettuato dei test, il 93% dei partecipanti ha dichiarato di essere d'accordo o molto d'accordo con l'idea di sfruttare le visite degli impiegati delle poste e di essere soddisfatto del programma. Gli impiegati postali erano lieti di sapere che stavano aiutando i loro concittadini e le visite sono diventate un momento importante della settimana per i partecipanti anziani. Uno di essi ha osservato: “È stato bello sapere che stavano controllando che stessi bene. Mi sentivo più felice sapendo che sarebbero stati lì se fosse successo qualcosa.”