Collaborare per fornire nuove soluzioni di hybrid cloud

Netrix Global è un fornitore globale di servizi e soluzioni tecnologiche focalizzato sulla fornitura di servizi IT sicuri, scalabili e orientati ai risultati. Con sede negli Stati Uniti, Netrix Global supporta organizzazioni di medie dimensioni e imprese con servizi IT gestiti, soluzioni cloud, cybersecurity, intelligenza artificiale e abilitazione digitale degli ambienti di lavoro.

Nel 2025, Netrix Global ha acquisito Ricoh ITS, ampliando significativamente la sua impronta globale nei servizi gestiti e approfondendo la sua esperienza in IBM Power, IBM i, cloud hosting e servizi gestiti. Questa acquisizione ha rafforzato la capacità di Netrix di supportare complessi ambienti hybrid cloud per clienti in tutto il mondo, proseguendo la partnership di consegna di lunga data che Ricoh ITS aveva stabilito con IBM.

"L'acquisizione di Ricoh ITS ha accelerato la nostra capacità di fornire servizi gestiti di livello enterprise su scala globale", afferma Nick Mattera, Vicepresidente di Hosting Operations di Netrix Global. "Ci ha inoltre permesso di consolidare quasi un decennio di collaborazione con IBM."

Il rapporto tra Netrix e IBM si basa sulla fiducia reciproca e sulla collaborazione a lungo termine.

"Abbiamo un ottimo rapporto con IBM", afferma Mattera. "Non siamo solo partner; siamo anche fornitori di soluzioni reciproche. IBM e i suoi clienti acquistano e utilizzano soluzioni che supportiamo, e noi ci affidiamo alle tecnologie IBM per offrire servizi di alto valore ai nostri clienti. Il rapporto è molto profondo".

"In qualità di provider di servizi gestiti per ambienti IBM Power, Netrix supporta i clienti IBM Cloud attraverso un riquadro dedicato disponibile nel catalogo IBM Cloud. Ciò consente ai clienti di migrare e implementare una soluzione ospitata completamente gestita in quello che Deepak Kohli, Field Chief Technology Officer di Netrix Global, definisce un "unico punto di riferimento" per l'intera infrastruttura.

Ogni cliente Netrix ha requisiti aziendali e normativi unici. Nel 2020, un cliente di lunga data, una compagnia assicurativa multinazionale, si è rivolto a Netrix con una richiesta significativa.

La compagnia gestiva due data center europei in cui Netrix gestiva le sue applicazioni IBM i in esecuzione su server IBM Power. Per ridurre i costi e migliorare l'efficienza operativa, l'assicuratore ga deciso di chiudere i data center e spostare i workload nel cloud.

A Netrix è stato affidato il compito di progettare e realizzare questa trasformazione.

Sebbene Netrix non gestisse i propri data center nelle regioni europee richieste, la sua stretta collaborazione con IBM ha reso IBM Cloud una scelta naturale. IBM aveva già stabilito data center cloud in Europa e offriva IBM Power Virtual Server, consentendo ai clienti di spostare i workload IBM i senza rifattorizzare.

"Il vantaggio principale di IBM Cloud era che era già una piattaforma consolidata", afferma Deepak Kohli, Field Chief Technology Officer di Netrix Global. "Non abbiamo dovuto ricominciare da zero. Potevamo aggiungere i nostri servizi gestiti e fornire una copertura 24 ore su 24. IBM Cloud è stata la scelta più logica."

La scena era pronta. È giunto il momento di iniziare il vero lavoro.