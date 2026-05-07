Collaborare per fornire nuove soluzioni di hybrid cloud

Netrix Global si unisce a IBM per spostare i workload del gigante assicurativo su IBM Power Virtual Server nel cloud
Netrix Global è un fornitore globale di servizi e soluzioni tecnologiche focalizzato sulla fornitura di servizi IT sicuri, scalabili e orientati ai risultati. Con sede negli Stati Uniti, Netrix Global supporta organizzazioni di medie dimensioni e imprese con servizi IT gestiti, soluzioni cloud, cybersecurity, intelligenza artificiale e abilitazione digitale degli ambienti di lavoro.
Nel 2025, Netrix Global ha acquisito Ricoh ITS, ampliando significativamente la sua impronta globale nei servizi gestiti e approfondendo la sua esperienza in IBM Power, IBM i, cloud hosting e servizi gestiti. Questa acquisizione ha rafforzato la capacità di Netrix di supportare complessi ambienti hybrid cloud per clienti in tutto il mondo, proseguendo la partnership di consegna di lunga data che Ricoh ITS aveva stabilito con IBM.
"L'acquisizione di Ricoh ITS ha accelerato la nostra capacità di fornire servizi gestiti di livello enterprise su scala globale", afferma Nick Mattera, Vicepresidente di Hosting Operations di Netrix Global. "Ci ha inoltre permesso di consolidare quasi un decennio di collaborazione con IBM."
Il rapporto tra Netrix e IBM si basa sulla fiducia reciproca e sulla collaborazione a lungo termine.
"Abbiamo un ottimo rapporto con IBM", afferma Mattera. "Non siamo solo partner; siamo anche fornitori di soluzioni reciproche. IBM e i suoi clienti acquistano e utilizzano soluzioni che supportiamo, e noi ci affidiamo alle tecnologie IBM per offrire servizi di alto valore ai nostri clienti. Il rapporto è molto profondo".
"In qualità di provider di servizi gestiti per ambienti IBM Power, Netrix supporta i clienti IBM Cloud attraverso un riquadro dedicato disponibile nel catalogo IBM Cloud. Ciò consente ai clienti di migrare e implementare una soluzione ospitata completamente gestita in quello che Deepak Kohli, Field Chief Technology Officer di Netrix Global, definisce un "unico punto di riferimento" per l'intera infrastruttura.
Ogni cliente Netrix ha requisiti aziendali e normativi unici. Nel 2020, un cliente di lunga data, una compagnia assicurativa multinazionale, si è rivolto a Netrix con una richiesta significativa.
La compagnia gestiva due data center europei in cui Netrix gestiva le sue applicazioni IBM i in esecuzione su server IBM Power. Per ridurre i costi e migliorare l'efficienza operativa, l'assicuratore ga deciso di chiudere i data center e spostare i workload nel cloud.
A Netrix è stato affidato il compito di progettare e realizzare questa trasformazione.
Sebbene Netrix non gestisse i propri data center nelle regioni europee richieste, la sua stretta collaborazione con IBM ha reso IBM Cloud una scelta naturale. IBM aveva già stabilito data center cloud in Europa e offriva IBM Power Virtual Server, consentendo ai clienti di spostare i workload IBM i senza rifattorizzare.
"Il vantaggio principale di IBM Cloud era che era già una piattaforma consolidata", afferma Deepak Kohli, Field Chief Technology Officer di Netrix Global. "Non abbiamo dovuto ricominciare da zero. Potevamo aggiungere i nostri servizi gestiti e fornire una copertura 24 ore su 24. IBM Cloud è stata la scelta più logica."
La scena era pronta. È giunto il momento di iniziare il vero lavoro.
di potenziali risparmi derivanti dall'eliminazione dei costi operativi annuali del data center
di possibile riduzione del tempo giornaliero di data backup del cliente
La migrazione è iniziata nel luglio 2022. Spostare le applicazioni IBM i da IBM Power Systems on-premise a IBM® Power Virtual Server sul cloud era relativamente semplice, in quanto non richiedeva alcun ripristino. Netrix era responsabile della migrazione complessiva, ma ha lavorato a stretto contatto con IBM per attingere alle competenze che solo IBM poteva fornire.
"Conoscevamo IBM Cloud", afferma Mattera. "Avevamo implementato servizi all'interno della nostra istanza IBM Cloud per altri clienti. Dal punto di vista dell'infrastruttura, tuttavia, non avevamo ancora effettuato implementazioni di IBM Power Virtual Server. Quindi c'è stata un po' di curva di apprendimento e IBM ci ha aiutato in tutto ed è stato fantastico."
Il settore assicurativo ha severi requisiti governativi per la gestione dei dati, tra cui una disposizione che prevede che tutti i dati vengano conservati per almeno sette anni. Per soddisfare questo requisito, IBM ha contattato il Business Partner di IBM FalconStor. Con la soluzione FalconStor StorSafe VTL, il team poteva convertire unità nastro di storage fisico in un formato a nastro virtuale ed eseguire il backup fino a IBM Cloud Object Storage per agevolare recupero e archiviazione.
Poiché la soluzione VTL di FalconStor era già integrata in IBM Cloud, l'implementazione è stata relativamente semplice. "Anche in questo caso si trattava di una piattaforma nuova per i nostri ingegneri sul lato Power", afferma Mattera. "Una volta superata questa fase, grazie all'aiuto di FalconStor e del team IBM, ci siamo trovati molto bene."
"Quindi la curva di apprendimento, pur presente, non è stata tremendamente difficile", continua. "Abbiamo appreso molte lezioni. Ora ci sentiamo pienamente fiduciosi per le implementazioni future."
A settembre 2022, i workload del cliente assicurativo sono stati completamente migrati e sono entrati in piena produzione su IBM Cloud. Gli utenti della compagnia di assicurazione sono ora in grado di connettersi privatamente dalle sedi degli uffici on-premise all'ambiente hybrid cloud in Europa, eseguendo le applicazioni IBM i su IBM Cloud e abbonandosi a una serie di altre applicazioni software-as-a-service (SaaS) indipendenti.
Oggi, Netrix Global sta acquisendo molteplici vantaggi da un'implementazione di successo. Continua ad avere un solido rapporto con la multinazionale assicurativa, che rimane un cliente soddisfatto. Non solo la compagnia assicurativa può continuare a eseguire le applicazioni IBM i a cui è abituata, ma può anche concentrarsi sul proprio core business anziché sulla manutenzione e sul pagamento dell'infrastruttura IT: con IBM Power Virtual Server, la compagnia paga solo per i servizi e la larghezza di banda utilizzata.
Spostando i workload della compagnia assicurativa su IBM Cloud, Netrix Global ha consentito all'azienda di risparmiare fino al 40% sui costi operativi e di alloggiamento annuali dei data center in tutto il mondo. Inoltre, l'eliminazione dello spazio e dell'energia necessari per gestire tali data center ha ridotto l'impronta di carbonio dell'azienda, afferma Deepak Kohli, Field Chief Technology Officer, Netrix Global
Con FalconStor StoreSafe VTL, Netrix Global ha permesso alla compagnia di assicurazione di migliorare le proprie funzionalità di data backup e di storage dei dati con maggiore scalabilità e velocità. L'azienda è ora in grado di soddisfare i requisiti normativi per lo storage dei dati a lungo termine e ha il potenziale per contribuire a ridurre il tempo di backup per i workload dei suoi clienti assicurativi fino a quattro ore.
Netrix Global ha inoltre sviluppato nuove capacità e skill nel settore dei servizi IT gestiti, estendendo la propria esperienza nei sistemi IBM Power negli ambienti IBM Power Virtual Server. Può anche applicare la sua conoscenza di FalconStor StoreSafe alle implementazioni in tutto il mondo.
Il rapporto tra Netrix Global e IBM è più forte che mai. "Le diverse applicazioni e risorse disponibili all'interno dei servizi IBM® Expert Labs aumentano le nostre possibilità di cogliere ancora più opportunità," afferma Mattera. "Si tratta di un'altra svolta decisiva per Netrix."
L'implementazione ha aperto le porte non solo a nuove possibilità nell'esecuzione di IBM Power Virtual Servers nel cloud di Netrix Global, ma anche alla possibilità di offrirlo come servizio gestito in Europa. "La capacità di operare all'interno di IBM Cloud ci ha dato una portata globale che non avevamo mai avuto prima", afferma Mattera. "Ci consente di perseguire un segmento di mercato completamente nuovo."
Un'altra opportunità entusiasmante è quella di estendere la portata del cloud Netrix Global attraverso la collaborazione con IBM Cloud. "Il nostro cloud è costituito da un'infrastruttura fisica", afferma Mattera. "Quindi l'intento sarebbe quello di ridurre l'impronta fisica dei nostri data center utilizzando IBM Cloud."
"Un cliente con una portata globale potrebbe desiderare di disporre di funzionalità di recupero dati geograficamente diverse o di un ambiente ad alta disponibilità: disponibilità in Nord America, produzione in Europa o nell'area del Pacifico, ovunque si trovi. IBM Cloud ci offre questa flessibilità", conclude.
Netrix Global è un consulente IT basato sull'ingegneria e provider di servizi gestiti con oltre tre decenni di esperienza. Il nostro team di oltre 600 ingegneri tecnici è dedicato a risolvere problemi in tutte le funzioni aziendali, con competenze in strategia IT, infrastruttura cloud, cybersecurity, sviluppo di applicazioni e dati e AI. Netrix offre un approccio unico di consulenza-implementazione-esecuzione per garantire il successo del cliente indipendentemente dalla complessità del progetto. La nostra missione è essere il tuo consulente tecnico di fiducia, fornendo le persone e la tecnologia necessarie per gestire aziende moderne, basate sui dati, sempre attive e sempre sicure. Maggiori informazioni su www.netrixglobal.com.
FalconStor , IBM Business Partner con sede ad Austin, Texas, è un fornitore leader di software per l'ottimizzazione della protezione dei dati, incluso FalconStor StorSafe VTL, che modernizza soluzioni di disaster recovery e backup in ambienti cloud ibridi. L'azienda è stata fondata nel 2000 e attualmente serve più di 1.000 organizzazioni in tutto il mondo.
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.