Con la nuova soluzione, Naviair ha riscontrato notevoli miglioramenti in numerosi aspetti delle sue operazioni. Tra questi:

Infrastruttura più snella

IBM Power10 S1022 ha consentito al fornitore di servizi aeronautici di ottimizzare in modo significativo la propria infrastruttura, riducendo l'impronta da otto X86 Server a sole due potenti macchine. Questa drastica riduzione dell'hardware ha comportato un notevole risparmio energetico, contribuendo positivamente agli sforzi di sostenibilità ambientale di Naviair, un beneficio particolarmente importante dato l'obiettivo di Naviair di diventare un'organizzazione a emissioni zero entro il 2030.

"Per soddisfare i nostri nuovi requisiti di infrastruttura SAP, avremmo necessitato di almeno otto X86 Server completamente attrezzati, che abbiamo sostituito con soli due server IBM Power10 S1022, ovvero uno per ciascun data center. Dopo avere condotto i calcoli di risparmio energetico, stimiamo una potenziale riduzione del consumo energetico pari a circa il 64%. Inoltre, consolidando i workload sui server Power10, abbiamo ridotto significativamente i costi delle nostre licenze software, rendendo la soluzione conveniente ed efficiente dal punto di vista energetico", commenta Malvander.

Dopo l'implementazione della soluzione, Naviair ha registrato miglioramenti delle prestazioni 3-4 volte più velocemente rispetto al precedente ambiente di infrastruttura SAP.

Riduzione dei tempi di recupero dei dati

Lo storage IBM FlashSystem 5200 ha consentito a Naviair di velocizzare notevolmente il recupero dei dati, riducendo al minimo i tempi di inattività precedentemente attribuiti a richieste di elaborazione estese e aumentando i livelli di soddisfazione degli utenti, oltre a introdurre notevoli risparmi energetici.

"In base alla mia esperienza, lo storage è spesso il punto critico in cui le prestazioni iniziano a rallentare in caso di workload pesanti", osserva Malvander. "Tuttavia, nel nostro nuovo ambiente, non ho riscontrato alcun collo di bottiglia legato allo storage. In passato ci sono state situazioni in cui i processi potevano richiedere fino a 30 minuti per essere completati, ma ora la risposta dell'azienda è stata estremamente positiva. Il notevole miglioramento dell'efficienza ha eliminato le solite chiamate relative a problemi di prestazioni, il che è una chiara testimonianza dell'affidabilità del sistema".

Maggiore scalabilità delle risorse

La nuova infrastruttura garantisce maggiore velocità, scalabilità e un adattamento ottimale delle risorse. Questo miglioramento è sottolineato anche da Malvander: "Con la soluzione SAP HANA on Power, apprezzo la capacità di scalare senza problemi le risorse, verso l'alto o verso il basso, senza interrompere l'installazione di SAP HANA in esecuzione. Questa funzionalità consente una maggiore agilità e supporta operazioni ininterrotte, con tempi di inattività minimi o nulli, così da poterci adattare rapidamente alle esigenze aziendali in evoluzione".

Maggiore integrazione

L'adozione di RHEL ha aumentato il livello di integrazione, gettando le basi per esplorare in futuro le tecnologie container tramite Red Hat OpenShift. Ha ridotto inoltre i costi delle licenze.

Riflettendo sul successo del progetto, Malvander conclude:

"Questo progetto ha toccato tutti gli aspetti, dal livello aziendale fino all'infrastruttura dettagliata. Il successo di questo progetto non sarebbe stato possibile senza l'eccezionale coordinamento di Jannie Lynghøj, che ha mantenuto una leadership ferma e focalizzata dall'inizio alla fine. Ciò che ha veramente contraddistinto questo progetto è stato il modo in cui abbiamo lavorato insieme: sempre positivo, supportandoci sempre reciprocamente per raggiungere il nostro obiettivo. Quando qualcuno incontrava un ostacolo, non veniva lasciato indietro; condividevamo le conoscenze, aumentavamo la comprensione e miglioravamo come team. Quella sinergia era incredibile. Insieme, abbiamo trasformato l'impossibile in realtà e ciò ha reso questo uno dei migliori progetti a cui abbia mai lavorato".