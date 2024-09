Il National University Health System (NUHS) (link esterno a ibm.com) mira a trasformare il modo in cui le malattie vengono prevenute e gestite scoprendo le cause delle malattie, sviluppando trattamenti più efficaci attraverso la ricerca multidisciplinare e le sperimentazioni cliniche e creando tecnologie e sistemi di assistenza migliori in collaborazione con altri che condividono gli stessi valori e la stessa visione.

Le istituzioni del Gruppo NUHS comprendono il National University Hospital, il Ng Teng Fong General Hospital, il Jurong Community Hospital e l'Alexandra Hospital; tre Centri nazionali di specializzazione, ovvero National University Cancer Institute, Singapore (NCIS), National University Heart Centre, Singapore (NUHCS) e National University Centre for Oral Health, Singapore (NUCOHS); il National University Polyclinics (NUP); il Jurong Medical Centre; e tre scuole di scienze sanitarie della NUS: la NUS Yong Loo Lin School of Medicine (che include l'Alice Lee Centre for Nursing Studies), la NUS Faculty of Dentistry e la NUS Saw Swee Hock School of Public Health.

Con le istituzioni associate sotto una struttura di governance comune, il NUHS crea sinergie per il progresso della salute integrando l'assistenza ai pazienti, l'educazione sanitaria e la ricerca biomedica. In qualità di Sistema sanitario regionale, il NUHS lavora a stretto contatto con i partner sanitari e sociali di Singapore per sviluppare e implementare programmi che contribuiscano a una popolazione sana e impegnata nella parte occidentale di Singapore.