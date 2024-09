Meemoo è un'organizzazione senza scopo di lucro finanziata dal governo fiammingo e focalizzata sulla conservazione della storia fiamminga. Nico Verplancke, general manager, spiega: "Collaboriamo con circa 160 organizzazioni nell'ambito dei media nelle Fiandre, tra cui emittenti pubbliche e regionali, nonché centri di arti dello spettacolo e altre istituzioni culturali, per digitalizzare i contenuti storici". Questi possono includere qualsiasi cosa, dagli spettacoli teatrali alle immagini di uno sciopero, fino al filmato di un discorso tenuto negli anni '40. È un insieme di materiali molto diversificato".

Si tratta anche di un insieme molto ampio. L'archivio di meemoo contiene già circa 19 PB di dati e questo numero cresce di circa 2 PB ogni anno. Meemoo mette il materiale a disposizione dei cittadini delle Fiandre per una varietà di usi, collaborando con organizzazioni nel campo della cultura, del patrimonio e dei media per realizzare progetti volti a preservare e celebrare la ricca storia della regione. Uno dei progetti di punta di meemoo è The Archive for Education.

Verplancke spiega: "The Archive for Education è uno dei canali che utilizziamo per dare vita al materiale d'archivio dei nostri partner. Crediamo che il materiale audiovisivo sia davvero un ottimo modo per gli insegnanti di entrare in contatto con i giovani. Per gli insegnanti di oggi rappresenta un modo molto più naturale di spiegare i concetti rispetto a un semplice disegno su una lavagna".

“La piattaforma ha avuto molto successo. Vediamo un aumento del numero di insegnanti e studenti che utilizzano The Archive for Education, mentre il materiale audiovisivo disponibile continua a crescere", afferma. Tuttavia, come spesso accade, il successo della piattaforma indicava chiaramente che l'infrastruttura interna originaria non sarebbe stata sufficiente a lungo.