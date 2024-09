La personalizzazione è una cosa meravigliosa. Essere in grado di ordinare esattamente ciò che desideri—ciò di cui hai bisogno—e averlo prontamente disponibile è uno dei tratti distintivi della società moderna. Dalla pizza alle soluzioni cloud fino ai sistemi di illuminazione, le aziende offrono ai consumatori scelte sempre più complete e diversificate per trovare l'offerta o il servizio che soddisfi esattamente le loro aspettative.

E man mano che si aggiungono nuove scelte, le combinazioni possibili crescono in modo esponenziale, fino a sfiorare l'infinito. Sfortunatamente, l'infinito può essere difficile da raggiungere, e questa è più o meno la sfida che il produttore di sistemi di illuminazione Lumileds deve affrontare regolarmente.

"La complessità delle nostre supply chain deriva dai nostri prodotti altamente configurabili", spiega Kalyana Namburi, Senior Manager of Supply Team Excellence di Lumileds Singapore. “Riceviamo ordini da clienti che possono avere combinazioni di oltre 4.000 caratteristiche di prestazione del prodotto—flussi luminosi o combinazioni di colori. Per fare un esempio, questo potrebbe corrispondere a un qualsiasi numero dei nostri oltre 5.000 codici di assemblaggio. E dobbiamo cercare queste parti in oltre 40.000 contenitori diversi in più fabbriche e magazzini in tutto il mondo—Penang, Cina, Singapore, San Jose."

Ad aggiungere un'ulteriore complicazione, i materiali per questi ordini devono essere individuati ed elaborati rapidamente, poiché Lumileds mantiene l'impegno di confermare e programmare la consegna dei prodotti entro 48 ore dall'ordine. E per anni, l'azienda si è affidata al software IBM ILOG® CPLEX® Optimization Studio per coordinare e gestire questo compito impegnativo.

Tuttavia, più di recente, Lumileds ha deciso di diventare più strategica nei suoi sforzi di pianificazione complessiva. Namburi chiarisce: “Ciascuno dei nostri siti aveva un proprio modo di gestire la produzione e avevamo a che fare con subappaltatori, con conseguenti difficoltà ad avere un quadro globale della situazione. Se guardavamo alla crescita, era difficile dire se avessimo bisogno di più capacità di macchinari o di più manodopera. Oggi potremmo operare in modo efficiente, ma è stato difficile individuare cosa pianificare per la prossima settimana, il mese prossimo o l’anno prossimo."